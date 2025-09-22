Αναζητείται φόρμουλα για να μην θεωρείται η υψηλότερη τιμή (προσφορά) ο καθοριστικός παράγοντας στην επιλογή του στρατηγικού επενδυτή που θα αναλάβει το Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου (ΧΑΚ) στο πλαίσιο της ιδιωτικοποίησης, αλλά βαρύνουσα σημασία να έχουν τα ποιοτικά κριτήρια των ενδιαφερομένων.

Τα μέλη της κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών, στο πλαίσιο σημερινής συζήτησης του νομοσχεδίου για την αποκρατικοποίηση του ΧΑΚ, εξέφρασαν τη δυσαρέσκεια τους για τη μη αποδοχή από μέρους της εκτελεστικής εξουσίας της πρότασης των βουλευτών να μην έχει καθοριστική συμβολή στην επιλογή αναδόχου η οικονομική προσφορά.

Οι βουλευτές προειδοποίησαν σήμερα πως στην περίπτωση που δεν βρεθεί η χρυσή τομή θα καταθέσουν τροπολογίες.

Η πρόεδρος της Επιτροπής Οικονομικών και αναπληρώτρια πρόεδρος του ΔΗΚΟ Χριστιάνα Ερωτοκρίτου κάλεσε το Υπουργείο Οικονομικών να διαβουλευθεί με την Έφορο Ελέγχου Κρατικών Ενισχύσεων και το ΧΑΚ, για να αναιρεθεί η κυριαρχία της υψηλότερης τιμής και να λαμβάνονται [ερισσότερο υπόψη τα ποιοτικά κριτήρια. Όπως είπε, δεν είναι η υψηλότερη τιμή το μέλλον της χρηματιστηριακής αγοράς.

Από την πλευρά του, ο βουλευτής του ΔΗΣΥ Χάρης Γεωργιάδης, δήλωσε πως, παρόλο που είναι υπέρ της αποκρατικοποίησης του ΧΑΚ, αν παραμείνει ως έχει το άρθρο που αφορά την ψηλότερη τιμή θα αποτελεί λόγος καταψήφισης του νομοσχεδίου, καθώς δεν διασφαλίζεται το δημόσιο συμφέρον.

«Το σωστό δεν είναι η εφάπαξ είσπραξη έστω και ενός ευρώ παραπάνω, αλλά η ανάπτυξη του Χρηματιστηρίου. Εάν δεν υπάρξει αλλαγή στο νομοσχέδιο από την Κυβέρνηση θα το κάνουμε μόνοι μας τροπολογίες για μια αξιόπιστη και διαφανή διαδικασία» πρόσθεσε.

Ο βουλευτής του ΑΚΕΛ Ανδρέας Καυκαλιάς, σημείωσε πως λόγω της εμπειρίας των ιδιωτικοποιήσεων τα συγκεκριμένα ζητήματα θα έπρεπε να είχαν επιλυθεί. «Ο απολυτός γνώμονας είναι πώς θα εξυπηρετήσουμε το δημόσιο συμφέρον» συμπλήρωσε.

Ο βουλευτής των Οικολόγων Σταύρος Παπαδούρης, διερωτήθηκε γιατί το Υπουργείο Οικονομικών δεν ζήτησε γνωμάτευση από την Έφορο Ελέγχου Κρατικών Ενισχύσεων, καλώντας το υπουργείο να εξεύρει μια φόρμουλα για το ζήτημα της υψηλότερης τιμής.

Από πλευράς του Υπουργείου Οικονομικών αναφέρθηκε πως κατά τις συζητήσεις υπήρξε προβληματισμός για το ζήτημα της υψηλότερης τιμής. Όπως είπε, έγιναν συναντήσεις και μελετήθηκαν το ευρωπαϊκό πλαίσιο και οι αποφάσεις του Δικαστήριου της ΕΕ. Σύμφωνα με την εκπρόσωπο του υπουργείου, οι όροι της αποκρατικοποίησης θα πρέπει είναι τέτοιοι που δεν θα εμποδίζουν επενδυτές να επιδείξουν ενδιαφέρον.

«Δεν θα θέλαμε ένα μη Χρηματιστήριο να αναλάβει το ΧΑΚ. Αυτός είναι ένας όρος που θα περιλάβουμε στον διαγωνισμό, θα περιλάβουμε κριτήριο για το δημόσιο συμφέρον και εάν ένα χρηματιστήριο δεν εξυπηρετεί τα συμφέροντα της ΚΔ θα αποκλείεται» συμπλήρωσε.

Είπε, επίσης, πως τα ποιοτικά κριτήρια είναι γενικότερης χρήσης, επισημαίνοντας πως τα έγγραφα του διαγωνισμού θα σταλθούν στην Έφορο για αξιολόγηση.

Η Έφορος Ελέγχου Κρατικών Ενισχύσεων Στέλλα Μιχαηλίδου, σημείωσε πως το κράτος θα πρέπει να συμπεριφερθεί ως ιδιωτής επενδύτης και να επιλέξει την υψηλότερη προσφορά. Είπε πως συμφωνεί με την υψηλότερη τιμή ωστόσο σημείωσε πως κάποιοι όροι του διαγωνισμού δεν πρέπει να παρεμποδίζουν τους επενδυτές.

Μάλιστα, εξέφρασε τη δυσαρέσκεια της γιατί το Υπουργείο Οικονομικών δεν ζήτησε την γνωμάτευση της. Την άναγκη άμεση προώθησης της ιδιωτικοποίησης του ΧΑΚ, απαιτεί ο πρόεδρος του Χρηματιστήριο, επισημαίνοντας πως θα πρέπει να επιλεχθεί ο καλύτερος επενδυτής. « Είναι σωστά να αξιολογήσουμε σωστά τον επενδυτή για να βοηθήσουμε τον τόπο» συμπλήρωσε.