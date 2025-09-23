Η Αρχή Δημόσιας Εποπτείας Ελεγκτικού Επαγγέλματος (ΑΔΕΕλΕπ) ανακοίνωσε την επιβολή των πρώτων πειθαρχικών κυρώσεων σε νόμιμο Ελεγκτικό Οίκο και νόμιμο Ελεγκτή, για ανεπαρκή εκτέλεση υποχρεωτικού ελέγχου.

Οι κυρώσεις αφορούν τον έλεγχο των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων Οντότητας Δημοσίου Συμφέροντος για τη χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2017, όπου διαπιστώθηκε παράβαση των Διεθνών Προτύπων Ελέγχου και του Διεθνούς Προτύπου Δικλίδων Ποιότητας.

Οι ποινές που επιβλήθηκαν

40.000 ευρώ χρηματική ποινή στον Ελεγκτικό Οίκο .

χρηματική ποινή στον . 20.000 ευρώ χρηματική ποινή στον Ελεγκτή .

χρηματική ποινή στον . Απαγόρευση παροχής ελεγκτικών υπηρεσιών σε Οντότητες Δημοσίου Συμφέροντος για 3 έτη.

Σύμφωνα με το περί Ελεγκτών Νόμο, τα πρόστιμα κατατίθενται στο Πάγιο Ταμείο της Δημοκρατίας και δεν αποτελούν έσοδα της ΑΔΕΕλΕπ.