Η Επιτροπή Εργασίας της Βουλής έθεσε εκ νέου στην Κυβέρνηση και το Υφυπουργείο Πρόνοιας την ανάγκη αναθεώρησης της νομοθεσίας για το επίδομα τέκνου, μετά και τις επισημάνσεις της Επιτρόπου Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού. Η έκθεση εντόπισε ότι η προϋπόθεση διαμονής στις ελεγχόμενες περιοχές της Κυπριακής Δημοκρατίας αποκλείει γονείς και παιδιά από κοινωνικές παροχές.

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής και βουλευτής του ΑΚΕΛ, Αντρέας Καυκαλιάς, δήλωσε ότι η ισχύουσα νομοθεσία παράγει κοινωνικούς αποκλεισμούς και στερεί από οικογένειες παροχές που συνδέονται με το επίδομα, όπως δίδακτρα και εκπτώσεις. «Οι κοινωνικές πολιτικές πρέπει να έχουν στο επίκεντρο το παιδί και τις ανάγκες του, όχι τη διάρκεια παραμονής του στη χώρα», υπογράμμισε.

Οι βουλευτές κάλεσαν την Κυβέρνηση να προχωρήσει άμεσα σε τροποποίηση της νομοθεσίας, ενώ άφησαν ανοικτό το ενδεχόμενο κατάθεσης πρότασης νόμου αν δεν υπάρξει ανταπόκριση.

Από πλευράς ΕΛΑΜ, ο βουλευτής Σωτήρης Ιωάννου εξέφρασε αντίθεση, δηλώνοντας ότι «λήπτες επιδόματος είναι αλλοδαποί και Τουρκοκύπριοι», προειδοποιώντας ότι η τάση αυτή θα αυξήσει το κόστος και θα μειώσει τα επιδόματα για Κύπριους. Το κόμμα θα καταθέσει πρόταση νόμου ώστε να αποκλειστούν οι υπήκοοι τρίτων χωρών.

Ο βουλευτής Αντρέας Αποστόλου χαρακτήρισε «μεγάλη αδικία» τον αποκλεισμό Κυπρίων που επαναπατρίζονται από μη ευρωπαϊκές χώρες. Ανέφερε ότι έχει διευθετήσει συνάντηση με την υπηρεσία επιδομάτων και προτίθεται να καταθέσει πρόταση νόμου εντός Οκτωβρίου, ώστε οι επαναπατριζόμενοι Κύπριοι να λαμβάνουν επίδομα τέκνου από την πρώτη μέρα επιστροφής τους.

ΚΥΠΕ