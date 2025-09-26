Η Eurogate CTL, διαχειρίστρια του τερματικού εμπορευματοκιβωτίων στο λιμάνι Λεμεσού, με ανακοίνωση της προειδοποιεί για σοβαρά προβλήματα στην αλυσίδα τροφοδοσίας, στο εμπόριο και στην κυπριακή οικονομία εξαιτίας της επ’ αόριστον απεργίας του Παγκυπρίου Συνδέσμου Εκτελωνιστών, με αφορμή την επικείμενη εφαρμογή του Αυτοματοποιημένου Συστήματος Εισαγωγών (AIS).

Η εταιρεία ενημέρωσε ότι παραδίδονται κανονικά μόνο τα εμπορευματοκιβώτια που είχαν εκτελωνιστεί πριν από την έναρξη της κινητοποίησης, ενώ συνεχίζεται η παραλαβή φορτίων από πλοία που καταφθάνουν στο τερματικό. Ωστόσο, με τη συνέχιση της απεργίας, ελλοχεύει ο κίνδυνος το τερματικό να φτάσει στη μέγιστη χωρητικότητά του, καθιστώντας αδύνατη την εξυπηρέτηση νέων αφίξεων.

Η Eurogate CTL απευθύνει έκκληση προς όλα τα εμπλεκόμενα μέρη να προσέλθουν σε διάλογο για την άμεση επίλυση της διαφοράς, ώστε να αποφευχθούν οι συνέπειες στην εμπορική δραστηριότητα και την οικονομία. Παράλληλα, εξέφρασε την ετοιμότητά της να προχωρήσει κανονικά στην εφαρμογή του AIS στις 29 Σεπτεμβρίου, όπως είχε αρχικά προγραμματιστεί.