Ο Παγκύπριος Σύνδεσμος Ξενοδόχων (ΠΑΣΥΞΕ) επαναβεβαιώνει τη δέσμευσή του για την ενσωμάτωση πρακτικών βιώσιμης ανάπτυξης στον τουρισμό, με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Τουρισμού που γιορτάζεται στις 27 Σεπτεμβρίου.

Σε ανακοίνωση του Συνδέσμου αναφέρεται ότι η υιοθέτηση καινοτόμων λύσεων, η επένδυση σε πράσινες τεχνολογίες και η προώθηση μορφών τουρισμού φιλικών προς το περιβάλλον και ωφέλιμων για τις τοπικές κοινωνίες αποτελούν βασικούς άξονες της στρατηγικής του.

«Στόχος μας είναι η δημιουργία ενός τουριστικού προϊόντος που θα παραμένει ανταγωνιστικό διεθνώς, ενώ ταυτόχρονα θα υπηρετεί τις αρχές της αειφορίας και θα συμβάλλει στη βελτίωση της ποιότητας ζωής στον τόπο μας», αναφέρει η ανακοίνωση.

Η φετινή θεματική του εορτασμού, «Tourism and Sustainable Transformation», υπογραμμίζει τον ρόλο του τουρισμού ως δύναμης θετικής αλλαγής και προόδου, τόσο για την οικονομία όσο και για την κοινωνία.

Ο ΠΑΣΥΞΕ σημειώνει ότι οι προκλήσεις του κυπριακού τουρισμού καθιστούν αναγκαία την υιοθέτηση πρακτικών που μειώνουν το ενεργειακό αποτύπωμα, ενισχύουν την αποδοτική χρήση πόρων και διασφαλίζουν ένα μοντέλο ανάπτυξης ευθυγραμμισμένο με τις αρχές της βιωσιμότητας.

«Είναι ευθύνη μας να ενισχύσουμε την ανταγωνιστικότητα του κυπριακού τουριστικού προϊόντος, επενδύοντας σε νέες μορφές τουρισμού που αναπτύσσονται καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους και στηρίζουν τις τοπικές κοινωνίες», τονίζει ο Σύνδεσμος.

Ο Πρόεδρος του ΠΑΣΥΞΕ, Θάνος Μιχαηλίδης, προσθέτει ότι οφείλουμε να διασφαλίσουμε πως οι σημερινές επιτυχίες θα γίνουν σταθερά θεμέλια για το μέλλον, ώστε οι επόμενες γενιές να απολαμβάνουν έναν τουρισμό βιώσιμο, καινοτόμο και ανθεκτικό.