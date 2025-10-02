Το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας ανακοίνωσε την παράταση του «Σχεδίου για Παραγωγή Ηλεκτρικής Ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας για Ιδία Κατανάλωση» έως τις 31 Δεκεμβρίου 2025. Το Σχέδιο, που εφαρμόζεται από τον Απρίλιο 2024, δίνει τη δυνατότητα σε καταναλωτές να παράγουν και να καταναλώνουν ηλεκτρική ενέργεια από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ).

Αιτήσεις και διαδικασίες με βάση τη ΡΑΕΚ

Σύμφωνα με την Απόφαση ΡΑΕΚ Αρ. 185/2025 της 29ης Μαΐου, οι καταναλωτές που επιλέγουν προμηθευτές πλην της ΑΗΚ-Προμήθειας μπορούν να υποβάλουν αιτήσεις στον Διαχειριστή Συστήματος Διανομής (ΔΣΔ) ακολουθώντας την υφιστάμενη διαδικασία.

Οι ανεξάρτητοι προμηθευτές οφείλουν να ολοκληρώσουν τις αναγκαίες διαδικασίες για την τυποποίηση των συμβάσεών τους, ώστε οι πελάτες τους να δικαιούνται χορηγίες από το Ταμείο ΑΠΕ & ΕΞΕ. Το κοινό καλείται να ελέγχει εάν ο προμηθευτής βρίσκεται στον επίσημο κατάλογο δικαιούχων που θα δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα της Υπηρεσίας Ενέργειας.

Νέο ρυθμιστικό πλαίσιο

Από το 2026, τα νέα συστήματα ιδιοκατανάλωσης (εκτός όσων ενταχθούν στο Σχέδιο έως το τέλος του 2025) θα υπάγονται στη Ρυθμιστική Απόφαση 02/2024 (Κ.Δ.Π. 376/2024), που καθορίζει το πλαίσιο για τους ενεργούς πελάτες και αυτοκαταναλωτές ενέργειας από ΑΠΕ. Για το ζήτημα αυτό, η ΡΑΕΚ έχει ήδη εκδώσει σχετική διευκρινιστική ανακοίνωση στις 5 Σεπτεμβρίου 2025.

Διατήρηση χορηγιών για φωτοβολταϊκά

Το Ταμείο ΑΠΕ & ΕΞΕ θα συνεχίσει να παραλαμβάνει αιτήσεις μέσω του «Σχεδίου Χορηγιών για Φωτοβολταϊκά Συστήματα σε Κατοικίες». Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες στον ιστότοπο του Ταμείου.