Ρεκόρ παραγωγής κατέγραψε το 2024 ο τομέας της υδατοκαλλιέργειας στην Κύπρο, με 9.054 τόνους προϊόντων συνολικής αξίας 53 εκατ. ευρώ, σύμφωνα με στοιχεία του Τμήματος Αλιείας και Θαλάσσιων Ερευνών (ΤΑΘΕ).

Στρατηγικός πυλώνας της γαλάζιας οικονομίας

Η υδατοκαλλιέργεια αποτελεί βασικό κομμάτι του εθνικού αλιευτικού τομέα και σημαντική δραστηριότητα του πρωτογενούς παραγωγικού τομέα με έντονο εξαγωγικό προσανατολισμό, ενώ συμβάλλει καθοριστικά στη διασφάλιση της επισιτιστικής ασφάλειας της χώρας.

Τα προϊόντα υδατοκαλλιέργειας αντιστοιχούν σε 85% της συνολικής εθνικής παραγωγής αλιευτικών προϊόντων, τόσο σε ποσότητα όσο και σε αξία. Αποτελούν δε το τρίτο σημαντικότερο εξαγωγικό προϊόν του κυπριακού πρωτογενούς τομέα, με ετήσιες εξαγωγές άνω των 40 εκατ. ευρώ.

Σταθερή ανάπτυξη την τελευταία 15ετία

Σύμφωνα με το ΤΑΘΕ, η κυπριακή υδατοκαλλιέργεια καταγράφει τα τελευταία 15 χρόνια μέση ετήσια ανάπτυξη 3-4%, συμβάλλοντας στην επίτευξη στρατηγικών στόχων όπως η Γαλάζια Ανάπτυξη, η Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία, η στρατηγική «Από το Αγρόκτημα στο Πιάτο» και η Εθνική Στρατηγική Ανάπτυξης Υδατοκαλλιέργειας. Παράλληλα, ενισχύει την ανταγωνιστικότητα των ΜμΕ, τον Θαλάσσιο Χωροταξικό Σχεδιασμό και τις ευρωπαϊκές πολιτικές για βιοποικιλότητα και κλίμα.

Ανάκαμψη και προοπτικές

Το ΤΑΘΕ τονίζει ότι ο κλάδος, παρά τις προκλήσεις των τελευταίων ετών, όχι μόνο ανέκαμψε, αλλά επέστρεψε σε αναπτυξιακή πορεία, με σημαντικά κοινωνικά και οικονομικά οφέλη για τη χώρα.