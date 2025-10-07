Την προώθηση νομοθετικού πλαισίου που θα καθορίζει κατώτατη αμοιβή και νομική κατοχύρωση της πρακτικής άσκησης των νέων προανήγγειλε ο Υπουργός Εργασίας Γιάννης Παναγιώτου, διαβεβαιώνοντας ότι το σχετικό νομοσχέδιο θα είναι έτοιμο πριν το τέλος του 2025, με στόχο να ψηφιστεί πριν τη λήξη της θητείας της παρούσας Βουλής.

Ο Υπουργός ενημέρωσε την Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εργασίας ότι η διαδικασία βρίσκεται στο στάδιο της νομοτεχνικής επεξεργασίας, μετά από διαβούλευση με οργανώσεις νεολαίας, κοινωνικούς εταίρους και σχετική τεχνική επιτροπή. «Υπάρχει συμφωνία για την ανάγκη ρύθμισης σε εθνικό επίπεδο και αναμένουμε ότι θα τηρηθούν τα φυσικά χρονοδιαγράμματα», είπε, εκφράζοντας αισιοδοξία για έγκαιρη ψήφιση.

Κατώτατη αμοιβή και ασφαλιστικές εισφορές

Το νομοσχέδιο θα προβλέπει ότι οι ασκούμενοι νέοι θα λαμβάνουν κατώτατη αμοιβή, με παράλληλη καταβολή ασφαλιστικών εισφορών. Στόχος, όπως υπογράμμισε ο Υπουργός, είναι να διασφαλιστεί η ομαλή ένταξη των νέων στην αγορά εργασίας και να αποφευχθεί η χρήση της πρακτικής ως «πρόσχημα» για μη αμειβόμενη ή χαμηλότερη από τον κατώτατο μισθό εργασία.

Αναγνώρισε ότι η καθορισμένη αμοιβή αποτελεί πρόκληση, καθώς εάν είναι υψηλή μπορεί να περιορίσει τις διαθέσιμες θέσεις, αλλά εκτίμησε ότι θα βρεθεί η σωστή ισορροπία. Πρόσθεσε ότι μετά την ψήφιση της ρύθμισης, η ΑνΑΔ θα μπορεί να σχεδιάσει σχετικά προγράμματα πρακτικής άσκησης.

Αντιδράσεις από τη Βουλή

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Εργασίας, βουλευτής του ΑΚΕΛ Ανδρέας Καυκαλιάς, τόνισε ότι η κυβέρνηση έχει εκφράσει πολιτική βούληση για το θέμα, υπογράμμισε ωστόσο τη μεγάλη καθυστέρηση στο πέρασμα από τη θεωρία στην πράξη. «Χρειάζεται νομοσχέδιο που να διασφαλίζει ότι οι ασκούμενοι δεν θα εκμεταλλεύονται ως φθηνή εργατική δύναμη», ανέφερε, σημειώνοντας πως συμφωνήθηκε το σχετικό κείμενο να κατατεθεί μέχρι το τέλος του έτους.