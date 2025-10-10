Φθηνότερα αλλά δυσεύρετα είναι τα προϊόντα με οικολογικό σήμα στην Κύπρο, παρά το γεγονός ότι οι Κύπριοι είναι ευαισθητοποιημένοι και εμφανίζονται να έχουν οικολογική συνείδηση. Αυτό μεταξύ άλλων αναφέρεται στη νέα έκθεση που δημοσιεύθηκε χθες από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Καταναλωτών (BEUC) και το Ευρωπαϊκό Γραφείο Περιβάλλοντος (EEB).

Οι ερευνητές έλεγξαν σούπερ μάρκετ σε 13 ευρωπαϊκές χώρες για να αξιολογήσουν τη διαθεσιμότητα και την τιμή των προϊόντων που φέρουν το οικολογικό σήμα της ΕΕ και τρία ισοδύναμα εθνικά και περιφερειακά σήματα. Αυτές οι πιστοποιήσεις εγγυώνται προϊόντα με χαμηλότερες περιβαλλοντικές και υγειονομικές επιπτώσεις καθ’ όλη τη διάρκεια του κύκλου ζωής τους.

Σε κάθε μια από τις 13 χώρες επιλέχθηκαν τρεις μεγάλες αλυσίδες σούπερ μάρκετ. Στις περισσότερες περιπτώσεις, οι «μυστικοί αγοραστές» επισκέφθηκαν δύο καταστήματα ανά αλυσίδα: ένα μεγάλο και ένα μικρό. Η συλλογή δεδομένων πραγματοποιήθηκε από τους οργανισμούς BEUC και EEB, 12 μέλη της BEUC, εθνικές οργανώσεις καταναλωτών και τον γερμανικό αρμόδιο φορέα οικολογικής σήμανσης, μεταξύ Ιουνίου και Αυγούστου 2025.

Μυστικοί αγοραστές επισκέφθηκαν 73 σούπερ μάρκετ από 31 διαφορετικές αλυσίδες σούπερ μάρκετ σε Βέλγιο, Κύπρο, Δανία, Γαλλία, Γερμανία, Ελλάδα, Ουγγαρία, Ιταλία, Ολλανδία, Νορβηγία, Πορτογαλία, Σλοβακία και Σλοβενία. Στην Κύπρο, σύμφωνα με την έκθεση, τα σουπερ μάρκετ που επελέγησαν για επίσκεψη είναι τα Alphamega, Metro και Σκλαβενίτης.

Στα αποτελέσματα της έρευνας σημειώνεται ότι «στις σκανδιναβικές χώρες τα προϊόντα με οικολογικό σήμα είναι ο κανόνας, όχι η εξαίρεση. Σε άλλες χώρες, οι καταναλωτές πρέπει να ψάξουν πολύ για να βρουν προϊόντα με οικολογικό σήμα».

Τα αποτελέσματα για την Κύπρο είναι απογοητευτικά. Το μερίδιο των προϊόντων που έχουν πιστοποιηθεί με το οικολογικό σήμα της ΕΕ ή με επίσημο εθνικό οικολογικό σήμα κυμαίνεται από 80% στη Δανία έως 2% στην Κύπρο. Στην έκθεση υποδεικνύεται ότι η χαμηλή διαθεσιμότητα προϊόντων με οικολογικό σήμα σε χώρες όπως η Κύπρος στην Ελλάδα έρχεται σε αντίθεση με τα ευρήματα σε επίπεδο ΕΕ, τα οποία δείχνουν ότι οι πολίτες σε αυτές τις χώρες ενδιαφέρονται και για τον οικολογικό αντίκτυπο της κατανάλωσής τους. Σε μια έρευνα του 2024, οι Έλληνες και οι Κύπριοι ερωτηθέντες ανησυχούσαν ακόμη περισσότερο από τον μέσο όρο της ΕΕ για τον αντίκτυπο που έχουν οι επιβλαβείς χημικές ουσίες στα καθημερινά προϊόντα στο περιβάλλον και την υγεία τους.

Για την Κύπρο επιγραμματικά η έκθεση αναφέρει πως «ήταν απογοητευτικό να ανακαλύψουμε τη χαμηλή διαθεσιμότητα προϊόντων με αξιόπιστο οικολογικό σήμα στην Κύπρο. Καλούμε τις υπεραγορές να αυξήσουν την προσφορά τους σε προϊόντα με οικολογικό σήμα ΕΕ!».

Να δούμε όμως ποια είναι η σχέση οικολογικών προϊόντων και τιμών. Στην έκθεση αναφέρεται ότι στο Βέλγιο, την Κύπρο, τη Δανία, τη Γερμανία, την Ελλάδα, την Ουγγαρία, την Ιταλία, την Ολλανδία, τη Νορβηγία και την Πορτογαλία, τα προϊόντα με οικολογικό σήμα είναι κατά μέσο όρο μεταξύ 9% και 27% φθηνότερα από τα αντίστοιχα προϊόντα χωρίς οικολογικό σήμα. Στη Γαλλία, δεν υπάρχει σχεδόν καμία διαφορά. Μόνο στη Σλοβενία ​​και τη Σλοβακία οι καταναλωτές πρέπει να πληρώσουν πολύ περισσότερα για την πιο οικολογική επιλογή.

Στην έκθεση αναφέρεται ακόμα πως όταν οι τιμές είναι ανταγωνιστικές, αυτό συμβαίνει συχνά επειδή το σούπερ μάρκετ έχει πιστοποιήσει το προϊόν της δικής του μάρκας με οικολογικό σήμα και το προσφέρει σε χαμηλή τιμή.