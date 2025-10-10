Το Υπουργείο Άμυνας ανακοινώνει την έναρξη ισχύος του Μέτρου Συγχρηματοδότησης Συμμετοχής Κυπριακών Οντοτήτων σε Έργα Έρευνας και Ανάπτυξης του Ευρωπαϊκού Ταμείου Άμυνας (EDF) σήμερα , στις 10 Οκτωβρίου 2025.

Συγκεκριμένα το Υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε την έναρξη ισχύος του μέτρου «Σχέδιο Συγχρηματοδότησης Συμμετοχής Κυπριακών Οντοτήτων σε Έργα Ε&Α του EDF» σήμερα, 10 Οκτωβρίου 2025. Διατίθεται Οδηγός εφαρμογής (συνημμένο «ΣΧΕΔΙΟ ΥΠΑΜ») με όλες τις προϋποθέσεις, έντυπα και δικαιολογητικά.

Οι δικαιούχοι καλούνται να υποβάλουν πλήρως συμπληρωμένες αιτήσεις είτε ηλεκτρονικά στο research.innovation@mod.gov.cy είτε ταχυδρομικά (Λεωφ. Στροβόλου 172–174, 2048 Λευκωσία, Υπόψη: Τομέα Έρευνας και Καινοτομίας). Το μέτρο έχει εγκριθεί από την Έφορο Κρατικών Ενισχύσεων με Απόφαση Αρ. 478, βάσει του Κανονισμού (ΕΕ) 651/2014 (ΓΑΚ), και δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα στις 19 Σεπτεμβρίου 2025.

Σύμφωνα με την προηγούμενη κοινοποίηση (10 Σεπτεμβρίου 2025), η αρμόδια αρχή είναι το Υπουργείο Άμυνας, με προϋπολογισμό €10 εκατ. και ισχύ έως 30 Ιουνίου 2027. Δικαιούχοι είναι νομικά πρόσωπα (επιχειρήσεις, ακαδημαϊκά ιδρύματα, οργανισμοί έρευνας) που συμμετέχουν σε κοινοπραξίες EDF και διαθέτουν Grant Agreement με κάλυψη <100% από την ΕΕ.

Οι επιλέξιμες δαπάνες καλύπτουν R&D για αμυντικές τεχνολογίες, μελέτες, σχεδιασμό, πρωτότυπα, δοκιμές, έγκριση/πιστοποίηση και τεχνολογίες κύκλου ζωής, με ένταση ενίσχυσης έως 100% των επιλέξιμων δαπανών, σύμφωνα με το EDF και τον ΓΑΚ. Η διαδικασία περιλαμβάνει έλεγχο πληρότητας, έγκριση/απόρριψη και Συμφωνία Χρηματοδότησης με το ΥΠΑΜ.