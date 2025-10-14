Θορυβημένη και ενοχλημένη παρουσιάζεται η ελληνική κυβέρνηση από τη χθεσινή δήλωση του υπουργού Οικονομικών Μάκη Κεραυνού, ο οποίος έκανε λόγο για ψευδείς ειδήσεις από τον υπουργό Ενέργειας και Περιβάλλοντος της Ελλάδας, Σταύρο Παπασταύρου, σε σχέση με τις μελέτες βιωσιμότητας για την ηλεκτρική διασύνδεση Κύπρου – Ελλάδας.

Ο κ. Παπασταύρου είχε δηλώσει πριν από μία εβδομάδα πως ο κ. Κεραυνός λέει πως κατέχει τις μελέτες, αλλά δεν τις δίνει ούτε στον υπουργό Ενέργειας Γιώργο Παπαναστασίου. Χθες, ο κ. Κεραυνός, από την Επιτροπή Οικονομικών χαρακτήρισε ψευδή είδηση την πιο πάνω αναφορά, λέγοντας πως όχι μόνο ο κ. Παπαναστασίου είναι ενήμερος για τις μελέτες, αλλά και το Υπουργείο Ενέργειας της Ελλάδας.

Οι πληροφορίες φέρουν το ελληνικό υπουργείο να θεωρεί τη δήλωση Κεραυνού πισωγύρισμα, που επιβαρύνει την ήδη περίπλοκη κατάσταση. Υπενθυμίζει, δε, ότι οι δύο πλευρές κατά τη συνάντηση που είχαν την περασμένη Πέμπτη οι υπουργοί Ενέργειας Ελλάδας και Κύπρου, Σταύρος Παπασταύρου και Γιώργος Παπαναστασίου, στην οποία συμμετείχαν ο Υφυπουργός Νίκος Τσάφος και ο Πρέσβης της Κύπρου στην Ελλάδα, Σταύρος Αυγουστίδης, συμφώνησαν να περιορίσουν τις δηλώσεις και να προχωρήσουν ενωμένες.

Επίσης, συμφώνησαν να επικεντρωθούν στην ουσία της υλοποίησης του σύνθετου έργου GSI και να αφήσουν πίσω τους τη διγλωσσία και αλληλοσυγκρουόμενα μηνύματα.

Όπως μας λέχθηκε, χαρακτηριστικό είναι το γεγονός πως 24 ώρες μετά τη συνάντηση δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης της Κυπριακής Δημοκρατίας η μεταβίβαση των αδειών κυριότητας και διαχείρισης στον ΑΔΜΗΕ, που εκκρεμούσαν δύο χρόνια. Παράλληλα, για το θέμα έχει προγραμματιστεί τηλεδιάσκεψη την Πέμπτη με τον Ευρωπαίο Επίτροπο Γιόργκενσεν. Αρμόδια πηγή ανέφερε πως η ελληνική πλευρά τηρεί σήμερα αυτά που συμφωνήθηκαν μόλις πριν λίγες ημέρες και εργάζεται για την επίλυση των πολύπλευρων τεχνικο-οικονομικών και θεσμικών ζητημάτων για ένα έργο το οποίο αντιμετωπίζει πολλά εμπόδια στην υλοποίηση και δεν χρειάζεται να επιβαρύνεται παραπάνω με πισωγυρίσματα.

Τη ζήτησε το Υπουργικό

Χθες, ο Μάκης Κεραυνός, στο πλαίσιο της έναρξης της συζήτησης του κρατικού προϋπολογισμού για το 2026, έδωσε αυστηρή απάντηση στον υπουργό Ενέργειας και Περιβάλλοντος της Ελλάδας, τονίζοντας πως ο ίδιος ουδέποτε άφησε κανέναν στο σκοτάδι για τις μελέτες για την ηλεκτρική διασύνδεση. Αναφέρθηκε σε «ψευδείς ειδήσεις» από υπουργό άλλης κυβέρνησης, ότι κρατά μυστικές μελέτες βιωσιμότητας για το έργο. Όπως διευκρίνισε, οι μελέτες ανατέθηκαν από το Υπουργικό Συμβούλιο και μάλιστα εστάλησαν και στον προηγούμενο υπουργό Ενέργειας της Ελλάδας. «Όλοι γνωρίζουμε τις μελέτες και τις επισημάνσεις τους», σημείωσε, προσθέτοντας ότι οι ανησυχίες κάποιων είναι εύλογες και ότι και ο ίδιος έχει πολλές ανησυχίες.

Σχολιάζοντας τοποθέτηση του βουλευτή του ΔΗΣΥ Χάρη Γεωργιάδη, εάν ήταν λανθασμένη η θέση περί ψευδών ειδήσεων από τον Έλληνα υπουργό, είπε ότι είναι ο τελευταίος άνθρωπος που θα επιδιώξει ρήξη μεταξύ της ελληνικής και της κυπριακής κυβέρνησης. Ωστόσο, ανέφερε ότι ανακοινώθηκε από τον σημερινό Έλληνα υπουργό Περιβάλλοντος ότι «εγώ κρατώ τις μελέτες και δεν τις δίνω ούτε στον Υπουργό Ενέργειας, ενώ ο προκάτοχός του τις είχε λάβει από τον Υπουργό Ενέργειας». Διευκρίνισε ότι δεν εννοεί ότι αυτό έγινε σκόπιμα ή κακόβουλα από μέρους του κ. Παπασταύρου.

Έτοιμος να κουνήσει μαντήλι

Σύμφωνα με τον κ. Κεραυνό, η κυβέρνηση έλαβε τις σχετικές μελέτες τον Νοέμβριο του 2024 για τη βιωσιμότητα του έργου. «Πώς μπορεί να λέγεται ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ζητά να προχωρήσει το έργο, την ώρα που κάποιοι υποστηρίζουν ότι δεν είναι βιώσιμο. Η ΕΤΕπ δεν το χρηματοδότησε αφού δεν το θεώρησε βιώσιμο και παρέπεμψε σε επενδύσεις σε αποθήκευση ενέργειας» πρόσθεσε.

Την ίδια ώρα, ο υπουργός Οικονομικών ξεκαθάρισε πως δεν είναι εναντίον κανενός έργου το οποίο θα φέρει καλά αποτελέσματα στην οικονομία, προσθέτοντας πως «δεν μπορεί ένας υπουργός να παρεμποδίζει το έργο. Δεν μπορεί ένα άτομο να δημιουργεί πρόβλημα στην κυβέρνηση». Ανέφερε μάλιστα ότι ως υπουργός Οικονομικών είναι έτοιμος να διευκολύνει την κατάσταση, αφήνοντας να νοηθεί ότι δεν θα διαφοροποιήσει τη θέση του, ακόμα και αν αυτό θα τον υποχρεώνει να παραιτηθεί από τη θέση του.