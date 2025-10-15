Όσες φορές επιχείρησαν Κυβέρνηση και Βουλή να ρυθμίσουν το ωράριο λειτουργίας σε χώρους εστίασης και αναψυχής συνάντησαν τοίχο από οργανωμένα και συγκρουόμενα συμφέροντα στον κλάδο, με αποτέλεσμα κάποιες φορές η προσπάθεια να εγκαταλειφθεί ή να μείνει ημιτελής.

Χθες συζητήθηκε στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού νομοσχέδιο που διέπει την ίδρυση και λειτουργία των κέντρων αναψυχής και, όπως ήταν αναμενόμενο, οι βασικές ρυθμίσεις που αφορούν το ωράριο λειτουργίας σε αυτές τις επιχειρήσεις συνάντησαν αντιδράσεις.

Οι διαφωνίες μεταξύ των εμπλεκόμενων φορέων οδήγησαν τα μέλη της Επιτροπής να ζητήσουν την επανασυζήτηση του νομοσχεδίου μεταξύ εκτελεστικής εξουσίας και επιχειρηματιών του κλάδου, πριν επιστρέψουν στη Βουλή για την τελική συζήτηση και τη λήψη απόφασης. Οι βουλευτές έδωσαν πίστωση χρόνου δύο εβδομάδων στην Κυβέρνηση και στους επαγγελματίες για να διαβουλευθούν και να καταλήξουν σε μια κοινή θέση.

Το νομοσχέδιο διαφοροποιεί τα ωράρια λειτουργίας των χώρων εστίασης και διασκέδασης, ανά κατηγορία και ανά τύπο υποστατικού, με απώτερο σκοπό και την αντιμετώπιση της ηχορύπανσης.

Ο Γενικός Διευθυντής του Υφυπουργείου Τουρισμού Κώστας Κωσταντίνου, δήλωσε ενώπιον της Βουλής πως το νομοσχέδιο συζητείται από το 2018, επισημαίνοντας πως τα συμφέροντα είναι μεγάλα και είναι δύσκολο να βρεθεί μια ισορροπία. Παράλληλα, σημείωσε πως έχει εξαντληθεί κάθε περιθώριο διαβούλευσης, χωρίς να υπάρχει συναίνεση σε όλα τα ζητήματα.

Τα προτεινόμενα ωράρια

– Εστιατόρια, ταβέρνες, πιτσαρίες, καφετέριες και σνακ μπαρ: Από τις 6:00 το πρωί μέχρι τις 1:30 το πρωί της επόμενης ημέρας.

– Μπυραρίες και μπαρ: Από τις 8:00 το πρωί μέχρι τις 2:30 το πρωί της επόμενης ημέρας.

– Αίθουσες και χώροι δεξιώσεων κλειστού τύπου: Από Δευτέρα μέχρι Κυριακή από τις 8:00 το πρωί μέχρι τις 5:00 το πρωί της επόμενης ημέρας.

– Ανοιχτού τύπου χώροι δεξιώσεων, δηλαδή οι υπαίθριοι: Από τις 8:00 μέχρι τις 1:30 της επόμενης ημέρας.

– Μουσικοχορευτικά κέντρα κλειστού τύπου: Από τις 20:00 το βράδυ μέχρι τις 5:00 το πρωί και τα υπαίθρια υποστατικά από τις 20:00 μέχρι 1:30 το πρωί.

– Δισκοθήκες και καμπαρέ: Από τη Δευτέρα μέχρι Κυριακή από τις 20:00 μέχρι 5:00 της επόμενης ημέρας.