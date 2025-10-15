Παρά τη σταθερότητα και τη μεγάλη κεφαλαιακή τους επάρκεια, οι κυπριακές τράπεζες παραμένουν συγκρατημένες στη δανειοδότηση, αναφέρει ο Σύνδεσμος Προστασίας Δανειοληπτών Τραπεζών (ΣΥΠΡΟΔΑΤ), καλώντας σε πιο ευέλικτη και στοχευμένη πολιτική χορηγήσεων ώστε να ενισχυθεί η ανάπτυξη της οικονομίας.

Σύμφωνα με τον ΣΥΠΡΟΔΑΤ, η Κύπρος καταγράφει τον υψηλότερο δείκτη ρευστότητας στην Ευρωζώνη, με τον Liquidity Coverage Ratio (LCR) να φθάνει περίπου το 335%, υπερτριπλάσιο του ελάχιστου ορίου 100% που επιβάλλει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Το γεγονός αυτό, όπως σημειώνεται, επιβεβαιώνει τη σταθερότητα και ανθεκτικότητα του τραπεζικού συστήματος και ενισχύει την εμπιστοσύνη καταθετών και επενδυτών.

Ωστόσο, πίσω από αυτή τη θετική εικόνα, το τραπεζικό σύστημα εμφανίζει χαμηλή δανειοδοτική δραστηριότητα, με τον δείκτη δανείων προς καταθέσεις να βρίσκεται μόλις στο 50,3%, το χαμηλότερο ποσοστό στην Ευρωζώνη. Αντίστοιχα, στην Ελλάδα ο δείκτης είναι 60,4%, ενώ ο ευρωπαϊκός μέσος όρος αγγίζει το 94%.

Αυτό σημαίνει ότι μόνο τα μισά διαθέσιμα κεφάλαια των τραπεζών διοχετεύονται στην οικονομία υπό μορφή δανείων, περιορίζοντας τη ροή ρευστότητας προς επιχειρήσεις και νοικοκυριά.

Επιπτώσεις στην ανάπτυξη

Η χαμηλή δανειοδότηση επιβραδύνει την επενδυτική δραστηριότητα και τη ζήτηση, καθώς οι επιχειρήσεις δυσκολεύονται να χρηματοδοτήσουν νέα έργα ή επεκτάσεις, ενώ τα νοικοκυριά αντιμετωπίζουν εμπόδια στην πρόσβαση σε στεγαστικά και καταναλωτικά δάνεια.

Ο ΣΥΠΡΟΔΑΤ προειδοποιεί ότι, παρά την υγεία του συστήματος, οι τράπεζες δεν αξιοποιούν πλήρως τις δυνατότητές τους να συμβάλουν στην πραγματική οικονομία, χάνοντας ταυτόχρονα πιθανά έσοδα από τόκους.

Προτάσεις για ισορροπία μεταξύ σταθερότητας και ανάπτυξης

Για να επιτευχθεί μια ισορροπία μεταξύ σταθερότητας και ανάπτυξης, ο ΣΥΠΡΟΔΑΤ εισηγείται:

Αναθεώρηση των τραπεζικών κριτηρίων χορηγήσεων , με πιο ευέλικτη αξιολόγηση βιώσιμων σχεδίων.

, με πιο ευέλικτη αξιολόγηση βιώσιμων σχεδίων. Παροχή κρατικών εγγυήσεων για επενδυτικά έργα που στηρίζουν την πραγματική οικονομία.

για επενδυτικά έργα που στηρίζουν την πραγματική οικονομία. Ενίσχυση της διαφάνειας προς τους πολίτες και τους επιχειρηματίες.

προς τους πολίτες και τους επιχειρηματίες. Στενότερη συνεργασία τραπεζών, κυβέρνησης και ιδιωτικού τομέα για τη δημιουργία νέων χρηματοδοτικών εργαλείων, με έμφαση στις πράσινες επενδύσεις, την καινοτομία και τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

Όπως καταλήγει ο ΣΥΠΡΟΔΑΤ, η κυπριακή οικονομία χρειάζεται ενεργή ροή ρευστότητας, ώστε το ισχυρό τραπεζικό σύστημα να μετατραπεί σε μοχλό ανάπτυξης και όχι απλώς σε δείκτη σταθερότητας.