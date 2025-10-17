Στις 319 ανήλθαν οι Εταιρείες Διαχείρισης και οι Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων (ΟΣΕ) στο τέλος του δεύτερου τριμήνου του 2025, σύμφωνα με το τριμηνιαίο στατιστικό δελτίο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου (ΕΚΚ). Ο αριθμός αυτός υποχώρησε από τις 328 που καταγράφονταν την αντίστοιχη περίοδο του 2024, σημειώνοντας μείωση 2,74%.

Το Ενεργητικό Υπό Διαχείριση των Συλλογικών Επενδύσεων διαμορφώθηκε στα €10,6 δισ., παρουσιάζοντας οριακή κάμψη 1,03% σε σχέση με το πρώτο τρίμηνο του 2025. Η Καθαρή Αξία Ενεργητικού ανήλθε στα €9,8 δισ., σύμφωνα με την ΕΚΚ.

Από τις 319 οντότητες, 222 ήταν Εξωτερικά Διαχειριζόμενοι ΟΣΕ, 30 Εσωτερικά Διαχειριζόμενοι και 67 Εξωτερικοί Διαχειριστές. Στο σύνολο των Εταιρειών Διαχείρισης περιλαμβάνονται 45 ΔΟΕΕ, 45 ΔΟΕΕ κάτω των ορίων, 2 Εταιρείες Διαχείρισης ΟΣΕΚΑ και 5 εταιρείες με διπλή άδεια (ΔΟΕΕ και ΟΣΕΚΑ).

Το 62% του ενεργητικού προήλθε από ΔΟΕΕ, ενώ το 17% από ΔΟΕΕ και Εταιρείες Διαχείρισης ΟΣΕΚΑ. Επιπλέον, 11% αφορά Εταιρείες Διαχείρισης ΟΣΕΚΑ, 9% ΔΟΕΕ κάτω των ορίων και 1% ΟΣΕ υπό διαχείριση μη κυπριακών εταιρειών.

Το 85,7% του ενεργητικού των ΟΣΕΚΑ επενδύθηκε σε κινητές αξίες, το 9,1% σε μερίδια ΟΣΕΚΑ και ΟΣΕ, και το 4,1% σε τραπεζικές καταθέσεις. Για τους ΟΕΕ, ΟΕΕΠΑΠ και ΚΟΕΕ, το 31,6% του ενεργητικού κατευθύνθηκε σε ιδιωτικό μετοχικό κεφάλαιο, το 17,8% σε ακίνητα, το 10,3% σε αντισταθμιστικά κεφάλαια, και το υπόλοιπο 30,6% σε άλλες κατηγορίες.

Στις επενδύσεις ιδιωτικού μετοχικού κεφαλαίου, 33,7% αφορούσε πολλαπλές στρατηγικές, 31,1% κεφάλαιο ανάπτυξης, 16,2% επιχειρηματικές συμμετοχές, ενώ 4,4% σε κεφάλαιο ενδιάμεσης χρηματοδότησης.

Αναφορικά με τις επενδύσεις στην κατηγορία «Άλλο», 38,2% κατευθύνθηκε σε μετοχικό κεφάλαιο, 14,4% σε τίτλους σταθερού εισοδήματος, 6,6% σε μετρητά και ισοδύναμα, με υποδομές (2,9%) και εμπορεύματα (2%) να ακολουθούν.

Το 73,7% του ενεργητικού τελεί υπό τη διαχείριση 208 κυπριακών ΟΣΕ (12 ΟΣΕΚΑ, 54 ΟΕΕ, 40 ΟΕΕΠΑΠ και 102 ΚΟΕΕ). Από τους 230 ΟΣΕ που δραστηριοποιούνται, 170 επενδύουν στην Κύπρο μερικώς ή ολικώς, με επενδύσεις άνω των €2,75 δισ., ή 25,89% του συνολικού ενεργητικού. Από αυτές, 70,4% αφορούν ιδιωτικό μετοχικό κεφάλαιο και 13,3% ακίνητα.

Η συντριπτική πλειονότητα των επενδυτών ΟΣΕΚΑ (99,1%) είναι ιδιώτες, με 8.819 συνολικούς επενδυτές. Για τους ΟΕΕ, ΟΕΕΠΑΠ και ΚΟΕΕ, από 3.639 επενδυτές, 62,9% είναι επαρκώς ενημερωμένοι, 25,3% επαγγελματίες και 11,8% ιδιώτες.

Τέλος, το ενεργητικό υπό διαχείριση ανά τομέα το δεύτερο τρίμηνο του 2025 ανήλθε σε €446,1 εκατ. στην Ενέργεια (4,2%), €106,3 εκατ. στη Χρηματοοικονομική Τεχνολογία (1%), €581,7 εκατ. στη Ναυτιλία (5,47%) και €96,5 εκατ. στις Βιώσιμες Επενδύσεις (0,91%).