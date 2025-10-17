Σε εποικοδομητικό κλίμα πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας στην Αθήνα συνάντηση μεταξύ των ρυθμιστικών αρχών Ελλάδας και Κύπρου (ΡΑΑΕΥ και ΡΑΕΚ) και του ΑΔΜΗΕ, με αντικείμενο το έργο ηλεκτρικής διασύνδεσης GSI (Great Sea Interconnector).

Στη συνάντηση παρευρέθηκαν ο Υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας της Ελλάδας Νίκος Τσάφος και ο Πρέσβης της Κύπρου στην Ελλάδα Σταύρος Αυγουστίδης, υπογραμμίζοντας τη θεσμική σημασία του διαλόγου για την προώθηση του έργου στρατηγικής σημασίας.

Σύμφωνα με πηγές του ελληνικού Υπουργείου, κατά τη διάρκεια της συζήτησης τέθηκαν όλα τα επιμέρους ρυθμιστικά ζητήματα που αφορούν το έργο, ενώ οι συνομιλίες διεξήχθησαν σε πνεύμα συνεργασίας και συνεννόησης.

«Βρέθηκαν αρκετά σημεία σύγκλισης και αποφασίστηκαν οι περαιτέρω ενέργειες που θα ακολουθήσουν, με σκοπό τη διευθέτηση των εναπομεινάντων ζητημάτων», ανέφεραν οι ίδιες πηγές, επισημαίνοντας ότι η πρόοδος του GSI αποτελεί προτεραιότητα για τις δύο πλευρές.

Το έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας–Κύπρου–Ισραήλ παραμένει κομβικής σημασίας για την ενεργειακή ασφάλεια και διασύνδεση της Ανατολικής Μεσογείου, καθώς εντάσσεται στα Έργα Κοινού Ενδιαφέροντος της Ε.Ε. και χρηματοδοτείται εν μέρει μέσω του Μηχανισμού «Συνδέοντας την Ευρώπη» (CEF).

ΚΥΠΕ