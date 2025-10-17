Αναπάντεχο πισωγύρισμα καταγράφηκε το απόγευμα της Παρασκευής στη διαδικασία ανανέωσης της συμφωνίας για την ΑΤΑ.

Οι ηγεσίες των συνδικαλιστικών οργανώσεων εξήλθαν της συνάντησης με τους υπουργούς Οικονομικών και Εργασίας πλήρως απογοητευμένες αλλά ταυτόχρονα και εξοργισμένες με τα όσα άκουσαν από την κυβερνητική πλευρά.

Όπως υποστήριξαν, επήλθαν απαράδεκτες αλλαγές σε σχέση με τις χθεσινές εισηγήσεις της Κυβέρνησης. «Ο διάλογος για τις συντεχνίες έχει τελειώσει. Μετά από τα όσα ακούσαμε σήμερα, θεωρούμε ότι η διαδικασία έχει ναυαγήσει και την Δευτέρα θα συνέλθει εκτάκτως η πανσυνδικαλιστική διάσκεψη, κατά την οποία εκτός απροόπτου θα ανακοινωθεί η λήψη μέτρων», ανέφεραν οι συντεχνιακοί.

Σύμφωνα με τις συντεχνίες, η Κυβέρνηση έχει προχωρήσει σε αλλαγές των θέσεων της, όπως αυτές διατυπώθηκαν χθες, προσεγγίζοντας τις θέσεις της εργοδοτικής πλευράς. Συγκεκριμένα, έχει διαφοροποιηθεί το χρονοδιάγραμμα για την σταδιακή αποκατάσταση της ΑΤΑ στο 100%, έχει σμικρυνθεί το ποσοστό του πληθωρισμού, με βάση το οποίο θα μπορεί να αποδίδεται η ΑΤΑ και έχουν επέλθει επίσης αλλαγές όσον αφορά τον ρυθμό ανάπτυξης της οικονομίας. «Πλέον αυτό δεν λέγεται ΑΤΑ για όλους, αλλά ΑΤΑ κάποτε», ανέφεραν χαρακτηριστικά οι συντεχνιακοί παράγοντες.

Υπενθυμίζεται ότι μετά τη σύσκεψη που προηγήθηκε με την εργοδοτική πλευρά, οι πρόεδροι του ΚΕΒΕ και της ΟΕΒ είχαν σημειώσει ότι ο διάλογος συνεχίζεται και ότι είναι πάντα διαθέσιμοι για εποικοδομητικό διάλογο. «Θέλουμε να διατηρηθεί ένα καλό και θετικό κλίμα, γιατί κύριος στόχος μας είναι να βρεθεί μια λύση σ’ ένα χρονοβόρο θέμα. Μέλημά μας παραμένει η προστασία της οικονομίας, η ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων και προς αυτή την κατεύθυνση είναι οι εισηγήσεις και οι παρατηρήσεις μας», είχαν αναφέρει μεταξύ άλλων οι εκπρόσωποι της εργοδοτικής πλευράς.