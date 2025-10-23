Τόπο έπιασαν οι αντιδράσεις των μελών της κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών για τις δώδεκα υψηλόβαθμες θέσεις στη Βουλή, που προγραμματίζονταν για το 2026. Με οδηγίες της Προέδρου της Βουλής Αννίτας Δημητρίου, αποφασίστηκε όπως οι δώδεκα θέσεις μείνουν εκτός προϋπολογισμού, ο οποίος μάλιστα θα επανακατατεθεί αναθεωρημένος.

Tην περασμένη Δευτέρα, κατά τη συζήτηση του προϋπολογισμού της Βουλής για το 2026, στην Επιτροπή Οικονομικών, οι βουλευτές διαπίστωσαν πως δεν είχαν ενσωματωθεί οι συγκεκριμένες θέσεις στον προϋπολογισμό. Μάλιστα, τα μέλη της κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών ενημερώθηκαν για τις θέσεις μέσω ενός εγγράφου που τους παραδόθηκε λίγα λεπτά πριν από την έναρξη της εξέτασης του προϋπολογισμού στη συνεδρία της Επιτροπής Οικονομικών.

Η συγκεκριμένη ενέργεια είχε προκαλέσει την έντονη διαμαρτυρία βουλευτών, οι οποίοι ζήτησαν περαιτέρω εξηγήσεις. Όταν οι βουλευτές ενημερώθηκαν για τις θέσεις, είχαν εκφράσει επιφυλάξεις, καθώς θεώρησαν πως δεν είναι ορθό παραμονές των εκλογών να ανοίγουν υψηλόβαθμες θέσεις στο Κοινοβούλιο, ενώ είχαν κάνει λόγο και για ανάποδη πυραμίδα στο οργανόγραμμα της Βουλής.

Θορυβημένο το Κοινοβούλιο από τις κομματικές αντιδράσεις και βλέποντας πως υπήρχε ο κίνδυνος τα κόμματα να μην συναινέσουν με τις συγκεκριμένες θέσεις, αποφάσισε να τις αφαιρέσει άρον- άρον από τον προϋπολογισμό του.

Η επιστολή

Ο αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής της Βουλής Πανίκος Πουργουρίδης, με επιστολή του προς την πρόεδρο της κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και βουλευτή του ΔΗΚΟ Χριστιάνα Ερωτοκρίτου, την ενημερώνει για την απόφαση που λήφθηκε.

«Σε συνέχεια της παρουσίασης του προϋπολογισμού της Βουλής των Αντιπροσώπων ενώπιον της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού, τη Δευτέρα 20 Οκτωβρίου 2025 και ειδικότερα της συζήτησης που αφορούσε τις νέες οργανικές θέσεις που είχαν προταθεί, θα ήθελα κατ’ αρχάς να εκφράσω την εκτίμηση μας για τον διάλογο που διεξήχθη» συμπληρώνει. Παράλληλα, τονίζει πως οι εισηγήσεις και οι προβληματισμοί που διατυπώθηκαν εκ μέρους των μελών της Επιτροπής λήφθηκαν σοβαρά υπόψη και μελετήθηκαν εις βάθος.

«Συναφώς, και εφόσον τα πιο πάνω τέθηκαν ενώπιον της Προέδρου της Βουλής των Αντιπροσώπων, η κ. Δημητρίου έδωσε σαφείς οδηγίες όπως δεν περιληφθεί καμία νέα θέση στον προϋπολογισμό της Βουλής το 2026. Οι υφιστάμενες θέσεις παραμένουν ως έχουν στον προϋπολογισμό του 2025 και στο ΜΔΠ 2025-2027. Ως εκ τούτου, ο προϋπολογισμός επανακατατίθεται με βάση τα πιο πάνω δεδομένα» υπογράμμισε ο κ. Πουργουρίδης. Υπενθυμίζεται πως οι δώδεκα θέσεις που επιθυμούσε να πληρώσει του χρόνου η Βουλή είναι οι εξής:

– Πέντε θέσεις κλίμακας Α14- (1 στην Υπηρεσία Διεθνών Σχέσεων, 2 στην Υπηρεσία Εκδόσεων, 1 στην Υπηρεσία Ευρωπαϊκών Υποθέσεων και 1 στην Υπηρεσία Επικοινωνίας).

– Δύο θέσεις κλίμακας Α13 (1 στην Υπηρεσία Κοινοβουλευτικών Επιτροπών και 1 Υπηρεσία Οικονομικής Διαχείρισης)

– Μια θέση κλίμακας Α12 (πρόκειται για νέα θέση και αφορά θέση προϊστάμενης στενογράφου)

– Τέσσερις θέσεις κλίμακας Α8 (1 νέα θέση στην Υπηρεσία Προϋπολογισμού, 2 νέες θέσεις στην Υπηρεσία Επικοινωνίας και 2 θέσεις Υπηρεσία Οικονομικής Διαχείρισης).

Ενοχλημένη και η εκτελεστική εξουσία

Αξίζει να σημειωθεί πως, πέραν των αντιδράσεων που είχαν διατυπώσει ο Χρύσης Παντελίδης του ΔΗΚΟ, ο Χάρης Γεωργιάδης και Μάριος Μαυρίδης του ΔΗΣΥ και ο Ανδρέας Καυκαλιάς του ΑΚΕΛ, ενοχλημένη παρουσιάστηκε και η εκτελεστική εξουσία.

Σύμφωνα με πληροφορίες, υπήρξαν αντιδράσεις από το υπουργείο Οικονομικών, καθώς θεώρησε πως η Βουλή, εκμεταλλευόμενη την αυτονομία της, δεν εφάρμοσε την ίδια τακτική ελέγχου και καταρτισμού του προϋπολογισμού όπως απαιτεί να πράττουν τα υπουργεία, υφυπουργεία και άλλα τμήματα του Δημοσίου.

Το νέο κτήριο της Βουλής

Σε σχέση με τον αίτημα όλων των κομμάτων για την ανέγερση νέου κτηρίου της Βουλής, στην επιστολή που προώθησε ο κ. Πουργουρίδης στα μέλη της Επιτροπής Οικονομικών επαναλαμβάνει το έντονο και προσωπικό ενδιαφερόν της Προέδρου της Βουλής που διατηρεί επισημαίνοντας πως το συγκεκριμένο έργο είναι ζωτικής σημασίας για την εύρυθμη λειτουργία, τη σύγχρονη εικόνα και το κύρος του θεσμού.

«Προς τον σκοπό αυτό, η κ. Δημητρίου έχει προβεί, από την ανάληψη των καθηκόντων της ως Προέδρου του Σώματος, σε σειρά ενεργειών και συντονισμών με τα αρμόδια υπουργεία και εμπλεκόμενους φορείς, με στόχο την προώθησης της ανέγερσης ενός νέου, σύγχρονου κτηρίου που θα καλύπτει πλήρως τις ανάγκες της Βουλής και θα διασφαλίζει τις απαραίτητες προϋποθέσεις για την υλοποίηση του έργου.

Υπενθυμίζεται πως τον προϋπολογισμό της Βουλής για 2026, περιλαμβάνεται πρόνοια €20 χιλ., η οποία παρέχει τη δυνατότητα – εφόσον ληφθεί η σχετική πολιτική απόφαση τον επόμενο χρόνο – να προχωρήσει η διαδικασία επικαιροποίησης των εγγράφων που απαιτούνται για την προκήρυξη των διαδικασιών ανέγερσης του κτηρίου.