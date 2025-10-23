Η ανοδική τάση της πορείας των ακινήτων συνεχίστηκε και τον Σεπτέμβριο, μετά την «ανορθογραφία» του Αυγούστου, οπόταν καταγράφηκε μείωση στις πωλήσεις. Σύμφωνα με τα στοιχεία του Κτηματολογίου όσον αφορά στα πωλητήρια έγγραφα, τον Σεπτέμβριο καταγράφηκε αύξηση της τάξης του 15%.

Συγκεκριμένα, κατατέθηκαν 1484 έγγραφα σε σύγκριση με 1289 τον αντίστοιχο περσινό μήνα. Όσον αφορά τώρα στα στοιχεία του εννιαμήνου, σημειώθηκε αύξηση της τάξης του 13%. Συγκεκριμένα, κατατέθηκαν συνολικά 13.173 πωλητήρια έγγραφα, σε σύγκριση με 11.634, την αντίστοιχη περσινή περίοδο.

Αξίζει να σημειωθεί ότι φέτος, μόνο τον Αύγουστο σημειώθηκε μείωση στην κατάθεση των πωλητήριων εγγράφων. Η μεγαλύτερη άνοδος σημειώθηκε τον Μάιο με τα πωλητήρια έγγραφα να καταγράφουν αύξηση 30% σε σχέση με τον Μάιο του 2024, ενώ η μικρότερη αύξηση τον Απρίλιο με 3%. Όπως προαναφέρθηκε, ο Αύγουστος ήταν ο μοναδικός μήνας κατά τον οποίο σημειώθηκε μείωση στην κατάθεση των πωλητηρίων εγγράφων κατά 1%.

Ανά επαρχία, στη Λευκωσία καταγράφηκε αύξηση στην κατάθεση πωλητήριων εγγράφων τόσο τον Σεπτέμβρη όσο και το εννιάμηνο. Ειδικότερα, τον Σεπτέμβριο σημειώθηκε αύξηση της τάξης του 18% σε σχέση με τον αντίστοιχο περσινό μήνα, ενώ το εννιάμηνο η αύξηση ήταν της τάξης του 15%. Συνολικά το εννιάμηνο στη Λευκωσία κατατέθηκαν 2.991 πωλητήρια έγγραφα.

Στη Λεμεσό, τον Σεπτέμβριο υπήρξε αύξηση της τάξης του 11% όσον αφορά στα πωλητήρια έγγραφα, ενώ το εννιάμηνο η αύξηση ήταν της τάξης του 13%. Κατά την υπό αναφορά χρονική περίοδο, στη Λεμεσό κατατέθηκαν 4.156 έγγραφα.

Στη Λάρνακα, το Σεπτέμβρη η αύξηση στα πωλητήρια έγγραφα έφτασε στο 18%, ενώ το εννιάμηνο στο 15%. Συνολικά το εννιάμηνο κατατέθηκαν στη Λάρνακα 2.869 έγγραφα.

Στην Αμμόχωστο, σημειώθηκαν οι λιγότερες συναλλαγές, καθώς τα πωλητήρια έγγραφα που κατατέθηκαν τον Σεπτέμβριο ανήλθαν μόλις στα 79, σημειώνοντας αύξηση 7%. Συνολικά, το εννιάμηνο κατατέθηκαν 626 έγγραφα σημειώνοντας αύξηση 10% σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο.

Τέλος, στην Πάφο υπήρξε αύξηση 18% τον Σεπτέμβριο με τη κατάθεση 313 εγγράφων, ενώ το εννιάμηνο η αύξηση ήταν 11% με κατάθεση συνολικά 2.531 πωλητήριων εγγράφων.

Από τα στοιχεία του Κτηματολογίου προκύπτει ότι η Λεμεσός διατηρεί την πρωτιά στις πωλήσεις, καθώς στο εννιάμηνο του 2025 κατατέθηκαν 4.156 έγγραφα, σε σχέση με 3.691 την αντίστοιχη περσινή περίοδο.

Η Λευκωσία, η Λάρνακα και η Πάφος φαίνεται να κινούνται πλέον σε κοντινά επίπεδα. Το εννιάμηνο στην πρωτεύουσα κατατέθηκαν 2.991 πωλητήρια έγγραφα, στη Λάρνακα 2.869 και στην Πάφο 2.531. Η Αμμόχωστος είναι εκτός συναγωνισμού δεδομένου ότι το εννιάμηνο κατατέθηκαν μόλις 626 πωλητήρια έγγραφα.

Όμως ιδιαίτερα η Λάρνακα, αλλά και η Πάφος φαίνεται ότι έχουν καταφέρει να προσελκύσουν αρκετούς αγοραστές, με την πλειοψηφία τους, σύμφωνα και με τους επαγγελματίες της αγοράς να είναι ξένοι, κυρίως από Ισραήλ και Λίβανο, ενώ σε υψηλά επίπεδα συνεχίζεται η δυναμική της Λευκωσίας, η οποία κατά κύριο λόγο κινείται από την εγχώρια αγορά.

Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με τον Γενικό Δείκτη Τιμών Κατοικιών, που εξέδωσε προ ημερών η Κεντρική Τράπεζα, η αγορά κατοικίας στην Κύπρο συνέχισε την ανοδική της πορεία το β’ τρίμηνο του 2025. Ειδικότερα, ο Γενικός Δείκτης ανήλθε στο 101,1 μονάδες (βάση 2010Q1=100), σημειώνοντας άνοδο 1,5% σε τριμηνιαία και 4,7% σε ετήσια βάση.

Την ανοδική τάση οδηγούν τα διαμερίσματα, όπου ο δείκτης αυξήθηκε στα 118,2, καταγράφοντας άνοδο 3,1% στο τρίμηνο και 5,3% ετησίως. Οι οικίες σημείωσαν οριακή πτώση 0,1% σε τριμηνιαία βάση, παραμένοντας ωστόσο 3,4% υψηλότερα σε σχέση με πέρυσι.