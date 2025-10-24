Μειώνεται η ανισότητα και η φτώχεια στην Κύπρο, σύμφωνα τουλάχιστο με τους κοινωνικούς δείκτες, οι οποίοι καταγράφουν βελτίωση και, όπως αναφέρει το Υπουργείο Οικονομικών, αυτό είναι αποτέλεσμα της συνεχιζόμενης βελτίωσης της οικονομίας, τη συνεπακόλουθη αύξηση της απασχόλησης αλλά και των εισοδημάτων, όπως επίσης και της στοχευμένης επιδοματικής πολιτικής της Κυβέρνησης.

Στην ανάλυση Οικονομικές εξελίξεις 2025 και Προοπτικές 2026-2028 καταγράφονται αισιόδοξα στοιχεία.

– Το χρηματικό όριο κινδύνου φτώχιας αυξήθηκε το 2024 στα €12.400 για νοικοκυριά ενός ατόμου σε σχέση με €11.548 το 2023 και στα €26.039 για νοικοκυριά με δυο ενήλικες και δύο εξαρτώμενα παιδιά, σε σχέση με €24.250 το 2023.

– Το ποσοστό κινδύνου φτώχειας το 2024 μειώθηκε στο 17,1%, σε σύγκριση με 17,4% το 2023. Το ποσοστό φτώχειας των γυναικών παρουσιάζει βελτίωση (18,5% από 19,0%) όπως και το ποσοστό των αντρών που μειώθηκε οριακά στο 15,6% το 2024 από 15,7% το 2023.

Παρατηρώντας τα στοιχεία διαχρονικά, οι γυναίκες διατηρούνται σε δυσμενέστερη οικονομική θέση έναντι των αντρών. Tο 2024 το ποσοστό φτώχειας στην Κύπρο παραμένει χαμηλότερο σε σύγκριση με το μέσο όρο της Ε.Ε., το οποίο ανέρχεται σε 16,2%.

– Το ποσοστό του πληθυσμού που βρισκόταν σε κίνδυνο φτώχιας προτού συμπεριληφθούν στο διαθέσιμο εισόδημα των νοικοκυριών οποιαδήποτε κοινωνικά επιδόματα και συντάξεις (κοινωνικές μεταβιβάσεις) ανερχόταν στο 34,2%. Όταν συμπεριλήφθηκαν οι συντάξεις στο διαθέσιμο εισόδημα των νοικοκυριών, τότε το ποσοστό αυτό μειώθηκε στο 21,0%, ενώ όταν στη συνέχεια συμπεριλήφθηκαν και τα κοινωνικά επιδόματα, το ποσοστό μειώθηκε περαιτέρω στο 14,6%.

Το Υπουργείο Οικονομικών καταλήγει στη διαπίστωση ότι οι κοινωνικές μεταβιβάσεις συμβάλλουν στη μείωση του ποσοστού του κινδύνου φτώχειας. Το 2024, συνολικά οι κοινωνικές μεταβιβάσεις μείωσαν τον εν λόγω δείκτη κατά 19,6 ποσοστιαίες μονάδες (13,2 ποσοστιαίες μονάδες λόγω των συντάξεων και 6,4 λόγω των κοινωνικών επιδομάτων).

Σημειώνεται, επίσης, ότι το ποσοστό κινδύνου φτώχειας για το σύνολο του πληθυσμού παρουσιάζει μικρές διακυμάνσεις κατά την περίοδο 2008-2024, αλλά αυτά που αξίζουν να σημειωθούν είναι η σημαντική μείωση για το ποσοστό κινδύνου φτώχειας που αντιμετωπίζουν οι γυναίκες (από 20,2% το 2018 σε 18,5% το 2024).

Όσον αφορά τα άτομα ηλικίας 65 και άνω, παρουσιάζεται μια αύξηση του ποσοστού κινδύνου φτώχειας (από 21,7% το 2018 σε 31,5% το 2024). Το ποσοστό κινδύνου φτώχειας ή κοινωνικού αποκλεισμού (AROPE) είναι το ποσοστό του πληθυσμού που είναι κάτω από το όριο της φτώχιας ή ζει σε νοικοκυριά που έχουν σοβαρή υλική στέρηση ή ζει σε νοικοκυριά με πολύ χαμηλό δείκτη έντασης εργασίας. Κάθε άτομο υπολογίζεται μόνο μία φορά, έστω και αν εμπίπτει σε πέραν του ενός δείκτη. Στην Κύπρο επισημαίνεται, το ποσοστό αυτό μειώθηκε στο 17,1% το 2024, από 17,4% το 2023, από 22,8% το 2015 ακολουθώντας μια σταθερά πτωτική πορεία αντικατοπτρίζοντας τη σημαντική οικονομική ανάκαμψη και τη βελτίωση της αγοράς εργασίας έκτοτε.

Το μέσο ετήσιο καθαρό διαθέσιμο εισόδημα του νοικοκυριού για το 2024, με οικονομικό έτος αναφοράς το 2023, ήταν €40.834, παρουσιάζοντας αύξηση 8% σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά που ήταν €37.821, σύμφωνα με τα στοιχεία που παραθέτει το Υπουργείο Οικονομικών. Οι δείκτες που αφορούν στην κατανομή του εθνικού εισοδήματος (συντελεστές S80/S20 και Gini), παραμένουν στα επίπεδα των τριών προηγούμενων ετών.

Στο 19% η υποκειμενική φτώχεια στην Κύπρο

Χθες, η Eurostat ανακοίνωσε ότι το ποσοστό υποκειμενικής φτώχειας στην Κύπρο διαμορφώθηκε στο 18,9% το 2024, παρουσιάζοντας μείωση 1,3% σε σχέση με το 2023 και είναι χαμηλότερο από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, που ανήλθε σε 17,4% στο σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η «υποκειμενική φτώχεια» είναι η αίσθηση των νοικοκυριών ότι δυσκολεύονται να καλύψουν τις ανάγκες τους, σε αντίθεση με την «αντικειμενική φτώχεια» που βασίζεται σε συγκεκριμένα κριτήρια εισοδήματος.