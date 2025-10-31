Ο Υπουργός Οικονομικών εξέφρασε την πλήρη στήριξη της Κυβέρνησης στις μεταρρυθμιστικές πρωτοβουλίες του Γενικού Λογιστηρίου της Δημοκρατίας, υπογραμμίζοντας τον κρίσιμο ρόλο του στην οικονομική σταθερότητα, τη διαφάνεια και τη χρηστή διαχείριση των δημόσιων πόρων.

Μιλώντας στην Ημερίδα του Γενικού Λογιστηρίου, ο Υπουργός εξήρε τη συμβολή της Υπηρεσίας στην αποτελεσματική εκτέλεση του Κρατικού Προϋπολογισμού, επισημαίνοντας πως ο επαγγελματισμός, η ακεραιότητα και η αφοσίωση των λειτουργών της ενδυναμώνουν την εμπιστοσύνη των πολιτών στους θεσμούς.

Ανθεκτική οικονομία σε περίοδο αβεβαιότητας

Ο Υπουργός τόνισε ότι η σημερινή περίοδος χαρακτηρίζεται από γεωπολιτικές εντάσεις, πληθωριστικές πιέσεις και ενεργειακή αστάθεια, απαιτώντας σύνεση και σταθερότητα στη χάραξη οικονομικής πολιτικής.

Η Κυβέρνηση, όπως είπε, εφαρμόζει συνετή δημοσιονομική πολιτική, εξασφαλίζοντας παράλληλα πόρους για ανάπτυξη και κοινωνική συνοχή. Οι αναβαθμίσεις από διεθνείς οίκους αξιολόγησης και οι θετικές εκτιμήσεις του ΔΝΤ επιβεβαιώνουν τη βιωσιμότητα και αξιοπιστία της κυπριακής οικονομίας.

Ψηφιοποίηση και διαφάνεια

Ο Υπουργός αναφέρθηκε εκτενώς στο πρόγραμμα εκσυγχρονισμού και ψηφιοποίησης του Γενικού Λογιστηρίου, το οποίο περιλαμβάνει:

Κατάργηση των επιταγών ως μέσο είσπραξης και πληρωμής στο Δημόσιο

ως μέσο είσπραξης και πληρωμής στο Δημόσιο Προώθηση της ηλεκτρονικής τιμολόγησης

Δημοσιοποίηση των κυβερνητικών συναλλαγών

Όπως σημείωσε, οι πρωτοβουλίες αυτές ενισχύουν τη διαφάνεια και τη λογοδοσία, συμβάλλοντας στη θωράκιση της δημοσιονομικής διαχείρισης και στην προσαρμογή του κράτους στις ανάγκες της νέας εποχής.

Νέο σύστημα e-Procurement

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε και στον εκσυγχρονισμό του πλαισίου Δημόσιων Συμβάσεων, με την εισαγωγή του ηλεκτρονικού συστήματος e-Procurement, τη δημιουργία πυρήνα επαγγελματιών αγοραστών και την ανάπτυξη εργαλείων ανάλυσης δεδομένων.

Οι μεταρρυθμίσεις αυτές, υπογράμμισε, ενισχύουν τη διαφάνεια, την αποτελεσματικότητα και τη λογοδοσία σε όλα τα στάδια της διαδικασίας, απλοποιούν τις διαδικασίες και βελτιώνουν τη διαχείριση των δημόσιων συμβάσεων.

Διαχείριση ευρωπαϊκών πόρων

Ο Υπουργός επεσήμανε τον κομβικό ρόλο του Γενικού Λογιστηρίου στη διαχείριση και επαλήθευση των ευρωπαϊκών κονδυλίων, όπως το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και το Πρόγραμμα «ΘΑλΕΙΑ 2021–2027». Τα προγράμματα αυτά, είπε, αποτελούν μοχλό ανάπτυξης για την πράσινη και ψηφιακή μετάβαση και την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας.

Κλείνοντας, ο Υπουργός διαβεβαίωσε πως η συνεργασία της Κυβέρνησης με το Γενικό Λογιστήριο θα παραμείνει στενή και δημιουργική, με κοινό στόχο τη διασφάλιση της διαφάνειας και της βιωσιμότητας των δημόσιων οικονομικών.