Ο πρόεδρος της κοινοβουλευτικής Επιτροπής Ενέργειας Κυριάκος Χατζηγιάννης διεκδίκησε πάλι χθες τα φώτα της δημοσιότητας, συμμετέχοντας στη συνεδρία της Επιτροπής Οικονομικών που συζήτησε τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Ενέργειας για το 2026 και επιμένοντας να πιέζει με ερωτήσεις τον υπουργό Γιώργο Παπαναστασίου για την ηλεκτρική διασύνδεση και τη EuroAsia, η οποία αποτελεί παρελθόν από το καλοκαίρι του 2023.

Ο κ. Χατζηγιάννης επέμεινε να ζητά να τον ενημερώσει ο κ. Παπαναστασίου ποιοι ήταν οι μέτοχοι της EuroAsia ή ποιοι ήταν πίσω από αυτή την εταιρεία, που ήταν ο πρώτος φορέας υλοποίησης της ηλεκτρικής διασύνδεσης με την Ελλάδα. Πληροφορίες που εκ της θέσεώς του, βουλευτής για τρεις θητείες, λογικά θα έπρεπε να γνωρίζει πολύ καλά μέσω του κοινοβουλευτικού ελέγχου που δικαιούται και υποχρεούται να ασκεί, νοουμένου ότι η δράση της EuroAsia ξεκίνησε αρχές της δεκαετίας του 2010 και κράτησε μέχρι και το 2023, όταν ο κ. Χατζηγιάννης ήταν βουλευτής και σημαίνον στέλεχος του κυβερνώντος κόμματος.

Κατά τη χθεσινή συνεδρία της Επιτροπής Οικονομικών επικράτησε ένταση, με αφορμή τοποθετήσεις του Κυριάκου Χατζηγιάννη, ο οποίος καλούσε επίμονα τον υπουργό Ενέργειας Γιώργο Παπαναστασίου να αποκαλύψει τους μετόχους της Euroasia interconnector.

Απαντώντας, ο υπουργός Ενέργειας Γιώργος Παπαναστασίου ανέφερε πως για να διερευνά η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία την ηλεκτρική διασύνδεση όπως την προωθούσε η EuroAsia ήταν μετά από καταγγελία τον Οκτώβριο του 2024, που αφορούσε τον προηγούμενο φορέα.

Ο κ. Χατζηγιάννης, απευθυνόμενος στον υπουργό, τον κάλεσε να μην κατονομάσει τους μετόχους αλλά να αποκαλύψει ποιοι ήταν πίσω από τον EuroAsia. «Ποιους εμπιστεύτηκε η ΕΕ και χρηματοδότησε το έργο;» διερωτήθηκε.

Απαντώντας, ο υπουργός επανέλαβε πως υπήρξε καταγγελία, αφορούσε τη Euroasia και την περίοδο μετάβασης στο νέο φορέα υλοποίησης (ΑΔΜΗΕ). «Δεν ξέρω τους πραγματικούς δικαιούχους, η Euroasia λειτουργούσε από την εποχή της προηγούμενης κυβέρνησης», είπε.

Ο βουλευτής του ΔΗΣΥ επέμενε στην ερώτηση του: «Ποιους εμπιστευτήκαν η ΕΕ και εσείς;».

Οι τόνοι ανέβηκαν, με τον βουλευτή του ΔΗΚΟ Χρύση Παντελίδη να κάνει παρέμβαση και να αναφέρει πως ο πρόεδρος του στρατηγικού συμβουλίου της EuroAsia ήταν ο Ιωάννης Κασουλίδης (σ.Φ. σε περίοδο που δεν ήταν υπουργός). Ο Κυριάκος Χατζηγιάννης είπε πως δεν ήταν αυτό το ερώτημα, καλώντας πάλι τον υπουργό να αναφέρει ποιοι είναι πίσω από τη EuroΑsia.

Έντονη ήταν η αντίδραση του βουλευτή του ΔΗΣΥ Νίκου Σύκα όταν η πρόεδρος της Επιτροπής Οικονομικών Χριστιάνα Ερωτοκρίτου επέτρεψε στον αναπληρωτή πρόεδρο της Επιτροπής (Χρύση Παντελίδη) να αναφέρει ονόματα. Οργισμένη η Χριστιάνα Ερωτοκρίτου είπε πως η διαδικασία στην επιτροπή Οικονομικών δεν είναι αλ καρτ. Σε κάποια στιγμή ο κ. Σύκας είπε προς την κ. Ερωτοκρίτου «κάνατε τη συνεδρία καφενείο», με την πρόεδρο της επιτροπής να τον καλεί να ανακαλέσει και ο βουλευτής Λεμεσού ανακάλεσε.

Επί της ουσίας, δεν έγινε κάτι νεότερο γνωστό ως προς την ηλεκτρική διασύνδεση. Επιβεβαιώθηκε μόνο πως στις 12 Νοεμβρίου οι υπουργοί Ενέργειας Κύπρου και Ελλάδας θα τα πουν για το θέμα στις Βρυξέλλες με τον Επίτροπο Ενέργειας Νταν Γιόργκενσεν.

– Για το πολύκροτο θέμα του τερματικού φυσικού αερίου στο Βασιλικό, ο κ. Παπαναστασίου είπε πως αναμένουν την ανάλυση που ετοιμάζει η Technip, ως συντονιστής έργου, για να αποφασίσουν τα επόμενα βήματα. Η μελέτη θα είναι έτοιμη προς το τέλος Νοεμβρίου.