Με στόχο την πράσινη ανάπτυξη, τη βιώσιμη κινητικότητα και την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των πολιτών, το Πρόγραμμα Πολιτικής Συνοχής «ΘΑλΕΙΑ2021-2027», προβλέπει κονδύλι ύψους περίπου €55 εκατ. για τη δημιουργία και αναβάθμιση πάρκων ανά το παγκύπριο, αναφέρει η Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης (ΓΔΑ) του Υπουργείου Οικονομικών.

Σε ανακοίνωση, η ΓΔΑ αναφέρει πως πρόκειται για σημαντικά αναπτυξιακά έργα, που προσφέρουν ασφαλείς, λειτουργικούς και βιώσιμους δημόσιους χώρους για ξεκούραση, κοινωνική συναναστροφή και επαφή με τη φύση και προσθέτει ότι «τα πάρκα αποτελούν καθοριστικής σημασίας παρεμβάσεις για τη βιώσιμη ανάπτυξη και την ποιότητα ζωής των πολιτών, καθώς πέραν των περιβαλλοντικών πλεονεκτημάτων τους, λειτουργούν ως χώροι συνάντησης, ενισχύοντας τη συνοχή των κοινοτήτων και καλλιεργώντας αίσθημα συμμετοχής και οικειότητας μεταξύ των πολιτών και των οικογενειών».

Ταυτόχρονα, προσθέτει, συνιστούν χώρους ψυχαγωγίας και εκτόνωσης του άγχους, ειδικά στα αστικά κέντρα των πόλεων, όπου παρατηρούνται έντονοι ρυθμοί καθημερινότητας.

Αναφορικά με 10 από τα πάρκα που υλοποιούνται στο πλαίσιο του Προγράμματος «ΘΑλΕΙΑ», με τη συγχρηματοδότηση της ΕΕ, του κρατικού προϋπολογισμού και των Αρχών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, αυτά είναι η ανάπλαση του Παλαιού ΓΣΠ σε Χώρο Πρασίνου και Αναψυχής στη Λευκωσία, συνολικού προϋπολογισμού €27,3 εκατ., που ολοκληρώθηκε στις αρχές του 2025 και το γραμμικό Πάρκο Περιβαλλοντικής Ευαισθητοποίησης που υλοποιείται στον Ποταμό Γιαλιά, με προϋπολογισμό €5,6 εκατ.

Επίσης, η υπό εξέλιξη αναδιαμόρφωση περιοχής του Παττίχειου Πάρκου στη Λάρνακα, με προϋπολογισμό €6,6 εκατ., η διαμόρφωση Δημοτικού Πάρκου Σαλίνα στη Λάρνακα, με προϋπολογισμό €3,2 εκατ. και η δημιουργία Πολυλειτουργικού Πάρκου στον Τσιακκιλερό, στην επαρχία Λάρνακας, με προϋπολογισμό €2,3 εκατ.

Περιλαμβάνονται ακόμη η διαμόρφωση Πάρκου στην οδό Γκογκέν στη Λεμεσό που ολοκληρώθηκε τον Αύγουστο του 2024, συνολικού προϋπολογισμού €2,3 εκατ., η κατασκευή Πάρκου πάρα το Γήπεδο Αετού στο Δήμο Λεμεσού που ολοκληρώθηκε τον Μάιο του 2025 με προϋπολογισμό €1,1 εκατ., η δημιουργία Αστικού Πολυλειτουργικού Πάρκου στην Αγία Νάπα, προϋπολογισμού €4,3 εκατ., η δημιουργία Χώρου Αθλητικών Δραστηριοτήτων και Υγιούς Απασχόλησης στη Σωτήρα, με προϋπολογισμό €0,9 εκατ. και η δημιουργία Γραμμικού Πάρκου στην Αχερίτου, προϋπολογισμού €1 εκατ.

ΚΥΠΕ