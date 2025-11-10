Ο Κυπριακός Οργανισμός Αγροτικών Πληρωμών (ΚΟΑΠ) ανακοίνωσε την ολοκλήρωση των πληρωμών προς δικαιούχους της Παρέμβασης ΕΠΣΑ 2 του Στρατηγικού Σχεδίου ΚΑΠ 2023–2027, που αφορά επενδύσεις σε οινοποιητικές επιχειρήσεις για το οικονομικό έτος 2025.

Συνολικά καταβλήθηκε ποσό ύψους €1.357.835,80, με τη χρηματοδότηση να προέρχεται εξολοκλήρου (100%) από την Ευρωπαϊκή Ένωση, μέσω του Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταμείου Εγγυήσεων (ΕΓΤΕ).

Στήριξη του κυπριακού αμπελοοινικού τομέα

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του ΚΟΑΠ, η οικονομική ενίσχυση χορηγήθηκε στις επιχειρήσεις για επενδύσεις σε υλικά και άυλα περιουσιακά στοιχεία, όπως:

εξοπλισμός επεξεργασίας ,

, υποδομές οινοποιίας ,

, δομές και εργαλεία εμπορίας οίνου.

Ο Οργανισμός επισημαίνει ότι η παρέμβαση συμβάλλει ουσιαστικά στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του κυπριακού κρασιού, στη βελτίωση της παραγωγικής ικανότητας των επιχειρήσεων και στην προώθηση επενδύσεων που ενισχύουν την ποιότητα και εξωστρέφεια του τομέα.

Η συγκεκριμένη δράση εντάσσεται στο πλαίσιο της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής της ΕΕ (ΚΑΠ) για την περίοδο 2023–2027, και έχει ως στόχο τη στήριξη της βιώσιμης ανάπτυξης και τεχνολογικής αναβάθμισης του αγροδιατροφικού τομέα στην Κύπρο.