Αύξηση στο έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου κατέγραψε η κυπριακή οικονομία την περίοδο Ιανουαρίου–Σεπτεμβρίου 2025, σύμφωνα με προκαταρκτικά στοιχεία της Στατιστικής Υπηρεσίας. Το έλλειμμα ανήλθε σε €5,88 δισ., έναντι €4,79 δισ. την αντίστοιχη περίοδο του 2024, παρουσιάζοντας ετήσια αύξηση περίπου 23%.

Ενισχυμένες εισαγωγές – συγκρατημένες εξαγωγές

Οι συνολικές εισαγωγές αγαθών την περίοδο Ιανουαρίου–Σεπτεμβρίου 2025 ανήλθαν σε €10,11 δισ., σημειώνοντας άνοδο 15,3% σε σύγκριση με τα €8,77 δισ. το 2024.

Αντίστοιχα, οι εξαγωγές αγαθών αυξήθηκαν με μικρότερο ρυθμό, κατά 6,2%, φθάνοντας τα €4,23 δισ., έναντι €3,98 δισ. πέρσι.

Η αναλογία εισαγωγών–εξαγωγών αποτυπώνει τη διεύρυνση του εμπορικού ελλείμματος, καθώς οι εισαγωγές εξακολουθούν να κινούνται με υψηλότερη ταχύτητα από τις εξαγωγές.

Ισχυρή μηνιαία δραστηριότητα τον Σεπτέμβριο

Τον Σεπτέμβριο 2025, οι συνολικές εισαγωγές ανήλθαν σε €1,21 δισ., αυξημένες κατά 22,5% έναντι του Σεπτεμβρίου 2024 (€986,3 εκατ.).

Από την Ευρωπαϊκή Ένωση προήλθαν εισαγωγές αξίας €612,5 εκατ. ,

προήλθαν εισαγωγές αξίας , Από τρίτες χώρες εισαγωγές €595,5 εκατ..

Οι εξαγωγές αγαθών για τον ίδιο μήνα ανήλθαν σε €497,4 εκατ., καταγράφοντας άνοδο 40,5% σε σχέση με τον Σεπτέμβριο 2024 (€354,1 εκατ.).

Οι εξαγωγές προς τρίτες χώρες αυξήθηκαν σημαντικά στα €323,8 εκατ., από €240,8 εκατ. πέρσι, ενώ προς χώρες της ΕΕ διαμορφώθηκαν στα €173,6 εκατ..

Εντυπωσιακή αύξηση εξαγωγών τον Αύγουστο

Με βάση τα τελικά στοιχεία για τον Αύγουστο 2025, οι εγχώριες εξαγωγές προϊόντων σχεδόν διπλασιάστηκαν (+105,8%), φθάνοντας τα €399,1 εκατ., έναντι €193,9 εκατ. τον Αύγουστο 2024.

Τα βιομηχανικά προϊόντα αντιπροσώπευσαν το μεγαλύτερο μέρος των εξαγωγών (€392,6 εκατ.), ενώ οι εξαγωγές γεωργικών προϊόντων ανήλθαν σε €5,8 εκατ..

Οι εξαγωγές ξένων προϊόντων, περιλαμβανομένων των προμηθειών πλοίων και αεροπλάνων, αυξήθηκαν κατά 36,6%, στα €132,4 εκατ..

Κύρια εξαγώγιμα προϊόντα

Κατά το διάστημα Ιανουαρίου–Αυγούστου 2025, οι βασικές κατηγορίες εγχώριων εξαγωγών ήταν:

Ορυκτά καύσιμα και λάδια: €1,67 δισ.

€1,67 δισ. Χαλλούμι: €262,9 εκατ.

€262,9 εκατ. Φαρμακευτικά προϊόντα: €228,9 εκατ.

Τα στοιχεία επιβεβαιώνουν τη διατήρηση της κυριαρχίας των ενεργειακών προϊόντων και της βιομηχανίας τροφίμων στις εξαγωγικές επιδόσεις της Κύπρου.