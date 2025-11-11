Από πλευράς του Προέδρου της Δημοκρατίας, Νίκου Χριστοδουλίδη, συνεχίζονται οι διαβουλεύσεις και οι επαφές για την ΑΤΑ, δήλωσε ο Αναπληρωτής Κυβερνητικός Εκπρόσωπος, Γιάννης Αντωνίου, προσθέτοντας πως είναι πιθανό να προκύψουν σύντομα εξελίξεις στο θέμα αυτό.

Απαντώντας σε ερώτηση σε σχέση με τις προσπάθειες που γίνονται για κατάληξη στο ζήτημα της ΑΤΑ, ο κ. Αντωνίου επανάλαβε, ακόμη, την προσδοκία που έχει εκφράσει ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης για εξελίξεις στο θέμα σε σύντομο χρονικό ορίζοντα.

ΚΥΠΕ