Σημαντική ενίσχυση κατέγραψε το ενεργητικό των επενδυτικών οργανισμών στην Κύπρο, το οποίο αυξήθηκε κατά 16% σε ετήσια βάση τον Σεπτέμβριο 2025, σύμφωνα με τα στοιχεία της Κεντρικής Τράπεζας. Η αξία των περιουσιακών στοιχείων ανήλθε σε €7,89 δισ., από €6,80 δισ. τον αντίστοιχο μήνα του 2024, καταγράφοντας άνοδο άνω του €1 δισ.

Ο αριθμός των επενδυτικών οργανισμών συνέχισε επίσης την ανοδική πορεία του, φτάνοντας τους 351, έναντι 334 ένα χρόνο νωρίτερα. Η αύξηση αποδίδεται στη σταθερή ενίσχυση των επενδύσεων σε μετοχές, αλλά και στην άνοδο των μη χρηματοοικονομικών στοιχείων ενεργητικού.

Από το συνολικό ενεργητικό των €7,89 δισ.:

€860,2 εκατ. αφορούν καταθέσεις και δάνεια

αφορούν καταθέσεις και δάνεια €613,4 εκατ. χρεόγραφα

χρεόγραφα €5,85 δισ. μετοχές και συναφείς τίτλους

μετοχές και συναφείς τίτλους €390,9 εκατ. μη χρηματοοικονομικά στοιχεία

μη χρηματοοικονομικά στοιχεία €179,9 εκατ. λοιπά στοιχεία ενεργητικού, περιλαμβανομένων παραγώγων

Σε τριμηνιαία βάση, το ενεργητικό σημείωσε άνοδο 4,1%, από €7,58 δισ. σε €7,89 δισ., δηλαδή αύξηση κατά €314,1 εκατ..