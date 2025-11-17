Οι τουριστικές αφίξεις στην Κύπρο κατέγραψαν σημαντική αύξηση τον Οκτώβριο 2025, φθάνοντας τις 537.744, έναντι 459.106 τον Οκτώβριο 2024, σύμφωνα με στοιχεία της Στατιστικής Υπηρεσίας. Η άνοδος 17,1% διατηρεί τη δυναμική που χαρακτηρίζει το σύνολο της χρονιάς.

Για την περίοδο Ιανουαρίου – Οκτωβρίου 2025, οι αφίξεις τουριστών ανήλθαν σε 4.142.534, αυξημένες κατά 11,1% σε σχέση με το αντίστοιχο δεκάμηνο του 2024.

Κύριες αγορές

Το Ηνωμένο Βασίλειο παρέμεινε η μεγαλύτερη αγορά, αντιπροσωπεύοντας το 31,4% των αφίξεων (168.792 επισκέπτες). Ακολουθούν:

Ισραήλ : 11,1% (59.508)

: 11,1% (59.508) Γερμανία : 7,8% (41.783)

: 7,8% (41.783) Πολωνία : 6,7% (36.262)

: 6,7% (36.262) Σουηδία : 3,9% (20.806)

: 3,9% (20.806) Ελλάδα: 3,7% (20.038)

Σκοπός ταξιδιού

Τον Οκτώβριο 2025, το 81,8% των επισκεπτών ταξίδεψε για διακοπές, το 11,0% για επίσκεψη σε φίλους ή συγγενείς και το 7,1% για επαγγελματικούς λόγους. Τα ποσοστά αυτά είναι αντίστοιχα με εκείνα του Οκτωβρίου 2024, με μικρές μεταβολές.

Άνοδος και στα ταξίδια των Κυπρίων

Τα ταξίδια κατοίκων Κύπρου στο εξωτερικό αυξήθηκαν κατά 15,3%, φθάνοντας τις 158.026 αναχωρήσεις, σε σύγκριση με 137.095 τον Οκτώβριο 2024.

Κύριοι προορισμοί των Κυπρίων ήταν:

Ελλάδα : 33,1% (52.381 επιστροφές)

: 33,1% (52.381 επιστροφές) Ηνωμένο Βασίλειο : 7,3% (11.585)

: 7,3% (11.585) Ιταλία : 5,7% (9.034)

: 5,7% (9.034) Γερμανία: 4,4% (6.914)

Ο κύριος σκοπός ταξιδιού ήταν οι διακοπές (69,2%), ενώ οι επαγγελματικοί λόγοι αντιπροσώπευσαν το 27,1%. Ακολουθούν οι σπουδές (1,5%) και άλλοι λόγοι (2,3%).