Περίπου 55.000 εργαζόμενοι αναμένουν τις διαβουλεύσεις που ξεκίνησαν χθες μεταξύ του υπουργού Εργασίας και των κοινωνικών εταίρων για την αναθεώρηση του κατώτατου μισθού.

Σύμφωνα με προ ημερών δηλώσεις του Υπουργού Εργασίας Γιάννη Παναγιώτου, είναι δεδομένη η αύξηση του κατώτατου μισθού από τον Ιανουάριο του 2026. Όπως είπε, εφόσον η πορεία της οικονομίας είναι θετική, είναι επόμενο να επωφεληθούν όσοι λαμβάνουν κατώτατο μισθό.

Η χθεσινή συνάντηση και οι 5 παράμετροι

Αναλυτικότερα, όπως αναφέρουν οι πληροφορίες μας, η χθεσινή συνάντηση ήταν ως επί το πλείστον διαδικαστικού χαρακτήρα, ώστε να καθοριστούν οι παράμετροι της διαβούλευσης, καθώς και τα χρονοδιαγράμματα.

Πάντως, όπως και στην περίπτωση της ΑΤΑ, έτσι και σε αυτήν που αφορά στον κατώτατο μισθό, αναμένεται να υπάρξουν δυσκολίες στην επίτευξη συμβιβαστικής συμφωνίας μεταξύ συντεχνιών και εργοδοτικών οργανώσεων. Ωστόσο, η διαφορά στη συγκεκριμένη περίπτωση είναι ότι η τελική απόφαση ανήκει καθαρά στο Υπουργικό Συμβούλιο, το οποίο θα αποφασίσει για το ύψος του κατώτατου, το οποίο θα τεθεί σε ισχύ με σχετικό διάταγμα.



Ειδικότερα, οι πληροφορίες μας αναφέρουν ότι στη χθεσινή συνάντηση έχουν επαναβεβαιωθεί οι πέντε παράμετροι, οι οποίοι αποτελούν το πλαίσιο, στη βάση του οποίου θα αναθεωρηθεί ο κατώτατος μισθός:

(1) Η αγοραστική δύναμη των καταναλωτών σε συνδυασμό με το κόστος διαβίωσης.

(2) Το επίπεδο της απασχόλησης, αλλά ταυτόχρονα και το ύψος της ανεργίας.

(3) Το ύψος της οικονομικής ανάπτυξης της χώρας και το ποσοστό της παραγωγικότητας.

(4) Οι απολαβές των εργαζομένων και η κατανομή τους.

(5) Τα επίπεδα φτώχειας και ανταγωνιστικότητας.

Χρονοδιαγράμματα

Όσον αφορά στο σκέλος των χρονοδιαγραμμάτων, αποφασίστηκε να πραγματοποιηθούν συνολικά τέσσερις συναντήσεις. Η πρώτη έγινε χθες και η επόμενη αναμένεται να γίνει την ερχόμενη Παρασκευή. Στη μεθεπόμενη συνάντηση, δηλαδή στις 5 Δεκεμβρίου, αναμένεται να καταθέσουν τις εισηγήσεις τους οι κοινωνικοί εταίροι και στη συνέχεια να ακολουθήσει το τελευταίο σκέλος της διαβούλευσης, ώστε να ληφθεί η οριστική απόφαση μέχρι το τέλος του μήνα και να τεθεί σε ισχύ την 1.1.2026.

Συστάσεις ΕΕ

Σημειώνεται ότι σύμφωνα με τη σχετική Οδηγία της ΕΕ, «τα Κράτη Μέλη χρησιμοποιούν ενδεικτικές τιμές αναφοράς για την εκτίμηση της επάρκειας των κατώτατων μισθών, όπως το 60% του ακαθάριστου διάμεσου μισθού και το 50% του ακαθάριστου μέσου μισθού».

Σύμφωνα με στοιχεία ημερομηνίας 30/10/2025 που δημοσιεύονται στην επίσημη Ιστοσελίδα της ETUC (Ευρωπαϊκή Συνομοσπονδία Συνδικαλιστών Οργανώσεων), ως ποσοστό του εθνικού διάμεσου μισθού, το ύψος του Εθνικού Κατώτατου Μισθού στην Κύπρο ανέρχεται στο 53%. Ο διάμεσος μισθός στην Κύπρο για το 2024 ήταν €1.881. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Στατιστικής Υπηρεσίας, οι μέσες ακαθάριστες μηνιαίες απολαβές ήταν υψηλότερες (€2.483), ενώ οι μέσοι μισθοί παρουσιάζουν αυξητική τάση.

Θέσεις κοινωνικών εταίρων

Τι ισχύει τώρα όσον αφορά στις θέσεις των κοινωνικών εταίρων. Οι πληροφορίες μας αναφέρουν ότι οι συνδικαλιστικές οργανώσεις έχουν στόχο την αύξηση του κατώτατου μισθού στο 60% του εθνικού διάμεσου μισθού.

Από την άλλη, οι εργοδοτικές οργανώσεις θεωρούν το ποσοστό αυτό υπερβολικό, δεδομένου του τι ισχύει σε άλλες πιο ανεπτυγμένες χώρες της ΕΕ. Αυτό που θα επιδιώξουν οι εργοδότες, είναι να δημιουργηθεί μια συγκεκριμένη φόρμουλα, η οποία θα αποτελείται από: (α) την ανάπτυξη της οικονομίας, (β) το ύψος της παραγωγικότητας, και (γ) το ποσοστό ανεργίας και πληθωρισμού, ώστε ο κατώτατος να καθορίζεται στη βάση συγκεκριμένων παραγόντων της οικονομίας.

Ευρωπαϊκές χώρες

Στην ιστοσελίδα της ΟΕΒ καταγράφεται το ύψος του κατώτατου μισθού ως ποσοστό του εθνικού διάμεσου μισθού, σύμφωνα με στοιχεία ημερομηνίας 30/10/2025 που δημοσιεύονται στην επίσημη Ιστοσελίδα της ETUC. Ενδεικτικά να αναφέρουμε ότι τα χαμηλότερα ποσοστά εντοπίζονται σε Εσθονία 42%, Τσεχία 45%, Λετονία 46%, Κροατία 47%, Ολλανδία 48% και Λιθουανία – Ελλάδα (με 14 μισθούς) 49%. Ακολουθούν χώρες με ποσοστό άνω του 50% ενώ στις ψηλότερες θέσεις βρίσκονται οι Σλοβενία 61% και Γαλλία 62%. Σε Αυστρία, Ιταλία, Δανία, Σουηδία, Φιλανδία δεν υπάρχει εθνικός κατώτατος μισθός.

Τι ισχύει στην Κύπρο

Από την 1η Ιανουαρίου 2024, ο κατώτατος ακαθάριστος μηνιαίος μισθός καθορίστηκε στην Κύπρο από το κράτος μέσω νομοθεσίας σε 1.000 ευρώ για πλήρη απασχόληση. Ωστόσο, στην περίπτωση εργαζομένων οι οποίοι είτε πριν την 1η Ιανουαρίου 2024 είτε μετά δεν έχουν συμπληρώσει έξι μήνες συνεχούς απασχόλησης στον ίδιο εργοδότη, ο κατώτατος καθορίζεται σε 900 ευρώ για πλήρη απασχόληση, μέχρι τη συμπλήρωση έξι (6) μηνών συνεχούς απασχόλησης.

Oι διατάξεις των Διαταγμάτων δεν εφαρμόζονται στους οικιακούς εργαζόμενους, στους εργάτες γεωργοκτηνοτροφίας και στους εργαζόμενους στη ναυτιλία, καθώς και για εργαζόμενους για τους οποίους εφαρμόζεται το περί Κατωτάτων Μισθών στη Ξενοδοχειακή Βιομηχανία Διάταγμα του 2023. Από την 01.01.2025, τέθηκε σε ισχύ το περί Κατωτάτων Μισθών στη Ξενοδοχειακή Βιομηχανία Διάταγμα του 2025.