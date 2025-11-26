Μετά τις αντιδράσεις που εκφράστηκαν από το Τμήμα Φορολογίας, την Κεντρική Τράπεζα και τον Σύνδεσμο Τραπεζών, γίνονται δεύτερες σκέψεις από βουλευτές αναφορικά με την πρόταση νόμου που είχαν καταθέσει οι Κυριάκος Χατζηγιάννης και Νίκος Σύκας, του ΔΗΣΥ, ώστε οι εταιρείες με κύκλο εργασιών μέχρι 900 χιλιάδες ευρώ να μην έχουν υποχρέωση να καταθέτουν εξελεγμένες οικονομικές καταστάσεις, παρά μόνο οικονομική επισκόπηση. Αυτή η ευχέρεια παρέχεται σήμερα μόνο για τις εταιρείες με κύκλο εργασιών μέχρι 200 χιλιάδες ευρώ.

Η πρόταση νόμου του ΔΗΣΥ συζητήθηκε ξανά χθες στην κοινοβουλευτική Επιτροπή Εμπορίου και, σε μια προσπάθεια να εξευρεθεί συμβιβαστική λύση, ο βουλευτής του ΔΗΣΥ Αβέρωφ Νεοφύτου πρότεινε να μειωθεί το όριο στις €400 χιλ., υποστηρίζοντας πως τα ετήσια έσοδα του κράτους θα επηρεαστούν λιγότερο από 5% από τις συνολικές εισπράξεις της τάξης των €8,1 δισ. για το 2025.

Βάσει των στοιχείων του Τμήματος Φορολογίας, σε περίπτωση που η επισκόπηση των οικονομικών καταστάσεων των επιχειρήσεων επεκταθεί από τις €200 χιλ. που είναι σήμερα καθορισμένος ο κύκλος εργασιών των υπό επισκόπηση εταιρειών τα τελευταία δύο χρόνια στις €400 χιλ., τότε θα υπόκεινται μόνο σε απλή επισκόπηση συνολικά 56,590 εταιρείες, ή σε ποσοστό 61,9% του συνόλου, από τις οποίες το κράτος κατά το 2022 είχε έσοδα ύψους €358,6 εκατ. Φέτος τα έσοδα αυτά θα είναι 348.8 εκατ. ευρώ.

Με την εισήγηση του ΔΗΣΥ για αύξηση του κύκλου εργασιών στις €900 χιλ. θα επωφελούνταν συνολικά 60.399 εταιρείες, ή ποσοστό 66% των εταιρειών, από τις οποίες το κράτος έχει σήμερα έσοδα €695 εκατ.

Με βάση ευρωπαϊκή Οδηγία, από το 2023 τυγχάνουν επισκόπησης 51.075 εταιρείες, οι οποίες έχουν κύκλο εργασιών μέχρι €200 χιλ., από τις οποίες οι εισπράξεις για το 2022 ανήλθαν περίπου στα €228 εκατ.

Η εκπρόσωπος του Τμήματος Φορολογίας θα μεταφέρει τη νέα πρόταση στον Έφορο Φορολογίας για να τοποθετηθεί. Πάντως, σε προηγούμενη συζήτηση στην Επιτροπή Εμπορίου, το αρμόδιο τμήμα είχε αναφέρει πως ο κύκλος εργασιών των επιχειρήσεων θα μπορούσε να ανέβει στις €300 χιλ., καθώς κάτι τέτοιο δεν θα επηρέαζε ιδιαίτερα τα έσοδα του κράτους. Οι εταιρείες με κύκλο εργασιών €300 χιλ. είναι 54.549. Το 2022 τα έσοδα από την συγκεκριμένη κατηγορία εταιρειών ήταν €301.7 εκατ. ενώ εντός του έτους εκτιμάται πως θα προκύψουν κρατικά εισοδήματα €414.3 εκατ.

ΣΕΛΚ και δικηγόροι τάχθηκαν υπέρ της αύξησης του κύκλου εργασιών των εταιρειών στις €400 χιλ., ώστε να υπόκεινται σε επισκόπηση και όχι σε πλήρη οικονομικό έλεγχο.

Δήλωση Σύκα

Ο βουλευτής του ΔΗΣΥ Νίκος Σύκας ανέφερε μετά τη χθεσινή συνεδρία πως την πρόταση νόμου που κατέθεσαν την ακολουθεί όλη η Ευρώπη. Ουσιαστικά, είπε, με την πρόταση απλουστεύεται η λογιστική διαδικασία για τις μικρές επιχειρήσεις χωρίς να αλλάζει ούτε στο ελάχιστον η φορολογία τους.

«Δίνουμε τη δυνατότητα στις μικρές εταιρείες να καταρτίζουν οικονομικές καταστάσεις με απλουστευμένο τύπο και να υπόκεινται σε επισκόπηση αντί στο βαρύ πλαίσιο που υπάρχει σήμερα», κάτι που σημαίνει, πρόσθεσε ο κ. Σύκας, λιγότερη γραφειοκρατία, χαμηλότερο κόστος και πιο καθαρές οικονομικές καταστάσεις.

Όπως είπε υπάρχει συναντίληψη με τις αρμόδιες υπηρεσίες για αύξηση από 200.000, όπως προνοεί και ο ευρωπαϊκός κανονισμός, σε 400.000, ώστε περισσότερες επιχειρήσεις να ωφεληθούν από ένα σύγχρονο και ευρωπαϊκό πλαίσιο. Είπε ακόμα πως οι φόβοι για απώλεια εσόδων από το κράτος δεν στηρίζεται σε πραγματικά γεγονότα, καθώς δεν αλλάζει η φορολογία, αλλάζει μόνο η ευκολία με την οποία οι μικρές επιχειρήσεις μπορούν να υποβάλουν σωστά στοιχεία. «Η Ευρωπαϊκή Ένωση ενθαρρύνει την απλοποίηση, επειδή οδηγούν σε καλύτερη συμμόρφωση, λιγότερα λάθη και πιο αξιόπιστα δεδομένα», είπε.