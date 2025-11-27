Ο Υπουργός Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας Γιώργος Παπαναστασίου δήλωσε ότι η ίδρυση του Cyprus Business Council (CBC) στο Ντουμπάι αποτελεί «απτό βήμα» για την περαιτέρω ενίσχυση της οικονομικής συνεργασίας μεταξύ Κύπρου και Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων (ΗΑΕ). Το CBC δημιουργήθηκε από το Εμπορικό Κέντρο της Κυπριακής Δημοκρατίας στο Ντουμπάι και λειτουργεί υπό την αιγίδα των Dubai Chambers.

Μιλώντας κατά την τελετή ίδρυσης και την πρώτη Γενική Συνέλευση του Συμβουλίου, στο περιθώριο του Doers Summit 2025, ο κ. Παπαναστασίου ανέφερε ότι το CBC μπορεί να λειτουργήσει ως δομημένη πλατφόρμα δικτύωσης για επιχειρήσεις, επενδυτές και φορείς καινοτομίας των δύο χωρών, ενισχύοντας τη μεταφορά τεχνολογίας, τη βιώσιμη ανάπτυξη και την κοινή ευημερία.

Τομείς στρατηγικής συνεργασίας

Ο Υπουργός επεσήμανε ότι η ενίσχυση των διμερών σχέσεων επικεντρώνεται σε τομείς όπως:

ενέργεια ,

, καινοτομία και πράσινες τεχνολογίες ,

, τουρισμός ,

, ναυτιλιακές υπηρεσίες ,

, υποδομές ,

, αλυσίδα τροφίμων και νερού ,

, ψηφιακά περιουσιακά στοιχεία ,

, ψηφιακός μετασχηματισμός.

Όπως σημείωσε, Κύπρος και ΗΑΕ μοιράζονται φιλοδοξίες και τεχνογνωσία στους πιο πάνω τομείς, ενώ η εμβάθυνση της συνεργασίας «μπορεί να έχει περιφερειακό και παγκόσμιο αντίκτυπο».

Διοικητικό Συμβούλιο του CBC

Το Cyprus Business Council αποτελείται από Κύπριους επαγγελματίες και επιχειρηματίες που δραστηριοποιούνται στα ΗΑΕ. Ως έδρα έχει το Ντουμπάι, ενώ το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από:

Πρόεδρος: Γιάννος Ολύμπιος

Γιάννος Ολύμπιος Αντιπρόεδρος: Άνδρεα Στεφανή

Άνδρεα Στεφανή Ταμίας: Dina El Guindi

Dina El Guindi Γραμματέας: Ανδρέας Τσίντος

Ανδρέας Τσίντος Μέλη: Δημήτρης Ζάμπογλου, Γεώργιος Παντέχης, Φοίβος Στεφάνου, Θεόδωρος Κρίγγου, Μιχάλης Νικολάου

Παρουσία θεσμικών φορέων

Στην τελετή παρευρέθηκαν, μεταξύ άλλων: