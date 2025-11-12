Το πρώτο κοινό ανακοινωθέν που εξέδωσαν Κυπριακή Δημοκρατία και Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα έρχεται να οριοθετήσει τον άμεσο ορίζοντα και την στρατηγική κατεύθυνση των σχέσεων των δύο χωρών. Εξέλιξη με ιδιαίτερη βαρύτητα ενόψει της ανάληψης της Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης από την Κυπριακή Δημοκρατία τον προσεχή Ιανουάριο.

Το κοινό ανακοινωθέν εκδόθηκε μετά τις συνομιλίες που είχε στη Λευκωσία, στο τέλος της εβδομάδας που πέρασε, η υφυπουργός Εξωτερικών για θέματα Ευρώπης των ΗΑΕ, Λανά Νουσεϊμπέχ, με τον Κύπριο υπουργό Εξωτερικών Κωνσταντίνο Κόμπο. Μέσα από το κείμενο οι δύο χώρες αναδεικνύουν την στρατηγική φύση των σχέσεών τους και τη δέσμευσή τους να προωθήσουν μια νέα φάση συνεργασίας σε περιφερειακό και διεθνές επίπεδο.

Μεταξύ άλλων, οι δύο χώρες εκφράζουν την ετοιμότητά τους να εμβαθύνουν τις διαβουλεύσεις σχετικά με τις περιφερειακές προτεραιότητες, ιδίως εκείνες που προωθούν τη συνύπαρξη, τον διάλογο και την ανθρωπιστική διπλωματία, σύμφωνα με το κοινό τους όραμα για μια πιο ειρηνική και διασυνδεδεμένη περιοχή Μεσογείου – Κόλπου.

Οι δύο πλευρές επανέλαβαν επίσης τη δέσμευσή τους στη Συνολική Στρατηγική Εταιρική Σχέση ΗΑΕ – Κύπρου, η οποία επισημοποιήθηκε τον Φεβρουάριο του 2022 και περιλαμβάνει τη συνεργασία σε πολιτικές διαβουλεύσεις, άμυνα και ασφάλεια, ενέργεια, εμπόριο και επενδύσεις, τουρισμό και πολιτισμό, εκπαίδευση, επιστήμη και τεχνολογία και θαλάσσιες μεταφορές. Υπογράμμισαν τη σημασία της ως πλαισίου για την ανύψωση των διμερών σχέσεων σε νέα στρατηγικά ύψη και συμφώνησαν να ξεκινήσουν την επόμενη φάση εφαρμογής- δίνοντας προτεραιότητα σε κοινά έργα στον τομέα της καθαρής ενέργειας, του ψηφιακού μετασχηματισμού και της θαλάσσιας συνδεσιμότητας, παράλληλα με έναν ειδικό μηχανισμό συντονισμού για την παρακολούθηση της προόδου. Οι υπουργοί τόνισαν επίσης τη συνεχιζόμενη σημασία της διαπροσωπικής αλληλεπίδρασης και των ανταλλαγών μεταξύ των ανθρώπων.

Πέραν από τα περιφερειακά και διεθνή ζητήματα κατά τη συνάντηση Κόμπου – Νουσεϊμπέχ εξετάστηκαν περαιτέρω οι ευκαιρίες για συνεργασία στους τομείς των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, της ψηφιακής συνδεσιμότητας, της θαλάσσιας ασφάλειας και της ανθρωπιστικής βοήθειας, ενώ παράλληλα επιβεβαιώθηκε η αμοιβαία υποστήριξη ενόψει της Προεδρίας της Κύπρου στην Ε.Ε. και των επερχόμενων δεσμεύσεων ΗΑΕ – Ε.Ε. Και οι δύο πλευρές τόνισαν ότι η εταιρική σχέση ΗΑΕ – Κύπρου παραμένει ένα μοντέλο εποικοδομητικής περιφερειακής διπλωματίας που βασίζεται στο διεθνές δίκαιο και στις κοινές αξίες της σταθερότητας, της ανάπτυξης και της ανθρωπιστικής ευθύνης.