Επείγεται το Υπουργείο Οικονομικών για να εγκριθεί το νομοθέτημα για το μειωμένο κατά δύο ώρες ωράριο εργασίας στο Δημόσιο σε τμήμα των υπαλλήλων, ώστε να μην χάσει το σχετικό ορόσημο (χρονοδιάγραμμα) του Ταμείου Ανάκαμψης και να έχει απώλεια εσόδων το κράτος.

Η ρύθμιση για μείωση του ωραρίου εντάσσεται στις ευέλικτες μορφές εργασίας, μαζί με την εφαρμογή του θεσμού της τηλεργασίας, με στόχο την ισορροπία επαγγελματικής και οικογενειακής ζωής. Η προώθηση αυτών των ευέλικτων μορφών εργασίας στο Δημόσιο αποτελεί μία από τις πολλές δεσμεύσεις του κράτους έναντι της ΕΕ, στο πλαίσιο εφαρμογής του εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης, προκειμένου να εκταμιευθούν από την Ένωση προς τη Δημοκρατία όλα τα κονδύλια που προβλέπονται από το εν λόγω σχέδιο.

Ο θεσμός της τηλεργασίας στο Δημόσιο εγκρίθηκε πριν από μερικές εβδομάδες από τη Βουλή, μετά από νομοσχέδιο που κατέθεσε η Κυβέρνηση. Σύμφωνα με τον νέο νόμο, οι εργαζόμενοι στο Δημόσιο θα έχουν τη δυνατότητα, εφόσον το επιθυμούν και νοουμένου ότι το εγκρίνει η υπηρεσία, να εργάζονται από το σπίτι τους τέσσερις ημέρες το μήνα.

Το μειωμένο ωράριο εργασίας στη Δημόσια Υπηρεσία θα μπορούν να αξιοποιούν υπάλληλοι που καλύπτονται από τον νόμο περί άδειας πατρότητας, γονικής άδειας και φροντίδας, δηλαδή αυτοί που είναι γονείς παιδιών μέχρι 15 ετών. Επίσης, καλύπτονται άτομα – φροντιστές, δηλαδή εργαζόμενοι που παρέχουν προσωπική φροντίδα ή υποστήριξη σε συγγενή ή πρόσωπο που διαμένει στο ίδιο νοικοκυριό με τον εργαζόμενο και έχει ανάγκη σημαντικής φροντίδας ή υποστήριξης για σοβαρό ιατρικό λόγο.

Επιπρόσθετα, δικαιούχοι του μειωμένου ωραρίου εργασίας θα είναι και υπάλληλοι με αναπηρία ή που παρουσιάζουν άλλα σοβαρά προβλήματα υγείας. Προηγουμένως, θα πρέπει να προσκομίσουν ιατρικό πιστοποιητικό, με το οποίο θα τεκμηριώνεται πως δεν είναι σε θέση να εργάζονται με καθεστώς πλήρους απασχόλησης.

Πέραν του μειωμένου ωραρίου κατά δύο ώρες, οι κανονισμοί που κατατέθηκαν στη Βουλή προβλέπουν και την επέκταση του ευέλικτου ωραρίου εργασίας για το σύνολο των υπαλλήλων του Δημοσίου, από μιάμιση ώρα που είναι σήμερα σε δύο ώρες. Αν εγκριθεί το νομοσχέδιο, οι υπάλληλοι θα μπορούν να προσέρχονται στην εργασία τους από τις 7:00 π.μ. έως τις 9:00 π.μ. και να αποδεσμεύονται από τις 2:30 μ.μ. έως 4:30 μ.μ. αντίστοιχα.

Η διαβούλευση με την ΚΥΣΟΑ

Το νομοθέτημα για το μειωμένο ωράριο κατά δύο ώρες μπήκε από τη Βουλή προσωρινά στην άκρη, για να πραγματοποιηθεί διαβούλευση της ΚΥΣΟΑ (Κυπριακή Συνομοσπονδία Οργανώσεων Αναπήρων) με το Υπουργείο Οικονομικών για κάποιες πρόνοιες. Σύμφωνα με επιστολή του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού (ΤΔΔΠ) προς τη Βουλή, δεν κατέστη δυνατό να γίνει αυτή η διαβούλευση.

«Ενόψει του επείγοντος της προώθησης της έγκρισης των Κανονισμών πριν το τέλος του έτους, για σκοπούς εκπλήρωσης του σχετικού οροσήμου του Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, είναι παράκλησή μας να προγραμματιστεί η συνέχιση της συζήτησης του θέματος στην αρμόδια Κοινοβουλευτική Επιτροπή» αναφέρεται στην επιστολή του Τμήματος.

Η ΚΥΣΟΑ ζητά την παροχή ευελιξίας στο ωράριο των υπαλλήλων με προβλήματα υγείας και στους υπαλλήλους – κηδεμόνες παιδιών με αναπηρία ή ασθένεια, έτσι ώστε να μπορούν να ανταποκριθούν στις ανάγκες που προκύπτουν και να διασφαλίζεται ότι οι εύλογες προσαρμογές που θα τους παρέχονται θα διασφαλίζουν ότι θα καλύπτονται εν τέλει οι απαιτούμενες από τον εργοδότη ώρες εργασίας, όπως προβλέπονται στο νομοσχέδιο, ώστε να μην γίνονται οποιεσδήποτε αποκοπές στις απολαβές τους.

Σύμφωνα με τους υπό συζήτηση νέους κανονισμούς, σε όσους εργάζονται με μειωμένο ωράριο θα μειώνεται αναλογικά το ύψος του μισθού τους και ο 13ος μισθός. Όπως τονίζει το ΤΔΔΠ, «σκοπός της προωθούμενης ρύθμισης για δυνατότητα εργασίας με μειωμένες ώρες είναι ακριβώς για να καλύψει ανάγκες υπαλλήλων που δεν μπορούν να εργάζονται με πλήρες ωράριο, δυνατότητα που δεν παρέχεται από το υφιστάμενο νομοθετικό πλαίσιο. Η αδυναμία αυτή διαφάνηκε και μετά την υποβολή αιτημάτων από υπαλλήλους με τέτοια προβλήματα, τα οποία δεν ήταν δυνατόν να ικανοποιηθούν με το υφιστάμενο πλαίσιο».