Τι και αν οι τράπεζες δίνουν ελάχιστο τόκο, οι καταθέσεις κάθε μήνα αυξάνονται και το συνολικό ποσό είναι σε ιστορικό ψηλό επίπεδο για το τραπεζικό σύστημα. Για την ακρίβεια, τα €29,28 δισ. που είναι σήμερα οι καταθέσεις των νοικοκυριών (κατοίκων εσωτερικού) στο τέλος Οκτωβρίου, δεν τα έχουμε δει ποτέ ξανά.

Το ίδιο συμβαίνει και με τις καταθέσεις των επιχειρήσεων (κατοίκων εσωτερικού), που έφθασαν τα €13,19 δισ.

Πιο αναλυτικά, οι καταθέσεις των νοικοκυριών το δεκάμηνο του 2025 αυξήθηκαν €1 δισ. και των επιχειρήσεων €2,04 δισ. και το σύνολο στο σύστημα είναι €57,57 δισ.

Η Κεντρική Τράπεζα αναφέρει ότι οι καταθέσεις κατοίκων Κύπρου παρουσίασαν αύξηση €421,2 εκατ. και, πιο αναλυτικά, οι καταθέσεις των νοικοκυριών και των μη χρηματοοικονομικών εταιρειών αυξήθηκαν κατά €158,7 εκατ. και €206,9 εκατ. αντίστοιχα. Πέρυσι οι αποταμιεύσεις των νοικοκυριών είχαν σημειώσει άνοδο €71,7 εκατ. και το 2023 καταγράφηκε αρνητικό πρόσημο με εκροές €50,8 εκατ.

Λίγο πολύ παρόμοια είναι η εικόνα και στις αποταμιεύσεις των επιχειρήσεων. Πέρυσι τον Οκτώβριο η αύξηση ήταν €115,8 εκατ. και το 2023 το ποσό ήταν €126,9 εκατ. Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι η καταθετική επέκταση έφθασε το 7,4% τον Οκτώβριο σε ετήσια βάση, ενώ πέρυσι ήταν 6,3%.

Σε κάθε περίπτωση, η εικόνα των καταθέσεων αντανακλά πρωτοφανή υγεία, όχι μόνο για τους ισολογισμούς των τραπεζών, αλλά και για μεγάλο μέρος της οικονομίας, τόσο για τις επιχειρήσεις όσο και για τα νοικοκυριά.

Τι συμβαίνει στην Ευρώπη

Η ανάλυση των στοιχείων της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας από τον Φιλελεύθερο, δείχνει ότι τον Οκτώβριο (τελευταία διαθέσιμα στοιχεία) τα νοικοκυριά στη Λιθουανία είχαν το μεγαλύτερο ποσοστό αποταμίευσης (12%) σε ετήσια βάση, όταν ο μέσος όρος στην Ευρωζώνη είναι 3,1%.

Ακόμη μια χώρα της Βαλτικής, η Λετονία, έχει μεγάλο ποσοστό αποταμίευσης από τα νοικοκυριά, δεύτερη στην κατάταξη, με ποσοστό καταθετικής επέκτασης 9,6%. Τα νοικοκυριά της Εσθονίας συμπληρώνουν την τριάδα των βαλτικών χωρών, με το ποσοστό αύξησης των αποταμιεύσεων να είναι στο 8,6%.

Στην Κροατία η καταθετική επέκταση των νοικοκυριών είναι 8,6%, στην Ιρλανδία 6,9%, στην Ολλανδία 6,3%, στην Σλοβακία 5,4%, στην Σλοβενία και Μάλτα 5,7%, και στην Κύπρο 5,2%. Ακολουθούν η Ισπανία, με την καταθετική επέκταση τον Οκτώβριο να φτάνει στο 4,8%, στην Πορτογαλία 4,3%, στο Λουξεμβούργο 3,6%, στη Φινλανδία 4,1%, στην Αυστρία 3,5%.

Κάτω από τον μέσο όρο της Ευρωζώνης είναι η καταθετική επέκταση που καταγράφεται στο τραπεζικό σύστημα της Ιταλίας, της Γερμανίας 3,4%, το Βέλγιο 2,5% και η Γαλλία οριακά στο 0,6%.

Πριν λίγες μέρες η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, με αφορμή τις φθινοπωρινές προβλέψεις της, έδωσε εκτιμήσεις σχετικά με το διαθέσιμο εισόδημα και το μέσο ποσοστό της αποταμίευσης (Saving rate of households0. Για την Κύπρο αναμένεται ότι θα ανέλθει στο 8,3% το 2026 και 9,1% το 2027, από 7,3% το 2025 και 5,6% το 2024 και για όλες τις χώρες αναμένεται να καταγραφεί άνοδος, με εξαίρεση την Ελλάδα, όπου το 2025 θα υπάρχει αρνητικό πρόσημο και τα επόμενα δύο χρόνια οριακή άνοδος.

Τα επίπεδα δανεισμού

Τα στοιχεία που ανακοίνωσε η Κεντρική Τράπεζα δείχνουν και την αύξηση του δανεισμού. Τα συνολικά δάνεια τον Οκτώβριο 2025 κατέγραψαν καθαρή αύξηση €336,6 εκατ., σε σύγκριση με καθαρή αύξηση €269,0 εκατ. τον Σεπτέμβριο 2025.

Ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής των συνολικών δανείων έφτασε στο 10,2%, σε σύγκριση με 7,9% τον Σεπτέμβριο 2025. Το υπόλοιπο των συνολικών δανείων τον Οκτώβριο 2025 έφθασε στα €26,8 δις. Τα δάνεια κατοίκων Κύπρου παρουσίασαν αύξηση €30,4 εκατ. Πιο αναλυτικά, τα δάνεια προς νοικοκυριά αυξήθηκαν κατά €61,1 εκατ., ενώ τα δάνεια προς μη χρηματοοικονομικές εταιρείες κατέγραψαν μείωση €34,5 εκατ. Τα δάνεια των υπόλοιπων εγχώριων τομέων2 παρουσίασαν συνολικά αύξηση €3,8 εκατ.