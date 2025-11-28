Το Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων ανακοίνωσε την υπογραφή συμφωνίας μεταξύ του Τμήματος Πολιτικής Αεροπορίας και της AEGEAN Airlines για την απευθείας σύνδεση Λάρνακας–Βρυξελλών, στο πλαίσιο του μηχανισμού Public Service Obligation (PSO).

Η υπογραφή πραγματοποιήθηκε στις 28 Νοεμβρίου 2025, παρουσία του Υπουργού Μεταφορών Αλέξη Βαφεάδη, της Γενικής Διευθύντριας του Υπουργείου Δρ. Μαρίνας Ιωάννου-Χασάπη και του Διευθυντή της Γραμματείας Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ 2026, Δημήτρη Μαυρομμάτη. Τη συμφωνία υπέγραψαν η Παναγιώτα Δημητρίου, Διευθύντρια του Τμήματος Πολιτικής Αεροπορίας, και η Δόνα Σπαρσή, Διευθύντρια Σταθμού της AEGEAN στο αεροδρόμιο Λάρνακας.

Υπουργός Μεταφορών – Υπογραφή σύμβασης για απευθείας πτήσεις μεταξύ Λάρνακας και Βρυξελλών Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων, Λευκωσία, Κύπρος Ο Υπουργός Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων κ. Αλέξης Βαφεάδης στην υπογραφή της σύμβασης για την έναρξη απευθείας πτήσεων μεταξύ Λάρνακας και Βρυξελλών, ενόψει της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου Ευρωπαϊκής Ένωσης, που θα υπογραφεί από το Τμήμα Πολιτικής Αεροπορίας του Υπουργείου Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων. // Transport Minister – Contract signing ceremony for direct flights between Larnaka and Brussels Ministry of Transport, Communications and Works, Lefkosia, Cyprus The Minister of Transport, Communications and Works of the Republic of Cyprus, Mr Alexis Vafeades, at the contract signing ceremony for the launch of direct flights between Larnaka and Brussels ahead of the Cyprus Presidency of the Council of European Union. The contract is signed by the Department of Civil Aviation of the Ministry of Transport, Communications and Works of the Republic of Cyprus.

Η σύμβαση, η οποία τίθεται σε ισχύ την 1η Δεκεμβρίου 2025 και ολοκληρώνεται στις 30 Νοεμβρίου 2026, καθορίζει συγκεκριμένο πρόγραμμα πτήσεων:

– 3 εβδομαδιαίες πτήσεις μετ’ επιστροφής για τον Δεκέμβριο 2025

– 5 εβδομαδιαίες πτήσεις για το διάστημα Ιανουαρίου–Ιουνίου 2026

– 3 εβδομαδιαίες πτήσεις για τον Ιούλιο 2026

– 2 εβδομαδιαίες πτήσεις για την περίοδο Αυγούστου–Νοεμβρίου 2026

Ορίζεται επίσης μέγιστος πλήρως ευέλικτος ναύλος οικονομικής θέσης στα 400 ευρώ ανά διαδρομή, συμπεριλαμβανομένων όλων των πρόσθετων χρεώσεων, όπως τέλη υπηρεσιών, καύσιμα, μία αποσκευή 20–23 κιλών και γεύμα.

Ο Υπουργός Αλέξης Βαφεάδης ανέφερε ότι η συμφωνία «διασφαλίζει αξιόπιστη και σταθερή σύνδεση της Κύπρου με τις Βρυξέλλες ενόψει της Κυπριακής Προεδρίας της ΕΕ», προσθέτοντας πως ενισχύεται η πρόσβαση στα ευρωπαϊκά κέντρα λήψης αποφάσεων και καλύπτονται ουσιαστικές ανάγκες πολιτών και επαγγελματιών. Υπογράμμισε ότι το Υπουργείο εργάζεται για την ενίσχυση της διεθνούς αεροπορικής συνδεσιμότητας της χώρας προς όφελος της οικονομίας και της καθημερινότητας.