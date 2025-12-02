Η εξεύρεση ανθρώπινου δυναμικού αποτελεί πλέον δύσκολη διαδικασία για τις επιχειρήσεις, όμως ακόμη μεγαλύτερη πρόκληση είναι το πώς θα κρατήσουν τους εργαζόμενους τους. Για τον λόγο αυτό, πολλές εταιρείες αναθεωρούν τις πρακτικές και τα πακέτα ωφελημάτων τους, με τις εταιρείες επαγγελματικών υπηρεσιών να βρίσκονται στην πρώτη γραμμή, καθώς κατέχουν σημαντικό μερίδιο της αγοράς και λειτουργούν ως οδοδείκτες για άλλους οργανισμούς.

Για το ζήτημα μίλησε στον «Φ» η Μαρία Καραντώνη, Διοικητική Σύμβουλος και Επικεφαλής Ανθρώπινου Δυναμικού της KPMG Κύπρου, η οποία αναφέρθηκε στις πρακτικές της εταιρείας και στα αποτελέσματα από την εφαρμογή της τετραήμερης εργασίας, μια καινοτομία για τα κυπριακά δεδομένα.

Η κυρία Καραντώνη υπενθύμισε ότι η KPMG Κύπρου ιδρύθηκε το 1948 και αποτελεί μία από τις πρώτες εταιρείες επαγγελματικών υπηρεσιών στο νησί. Όπως εξήγησε, η εταιρεία έχει δημιουργήσει μια ισχυρή παράδοση και φήμη, τις οποίες επιδιώκει να διαφυλάξει μέσω επενδύσεων στην τεχνολογία, στα ψηφιακά εργαλεία και κυρίως στους ανθρώπους της.

Η ίδια υπογράμμισε επίσης τις αξίες της εταιρείας, ακεραιότητα, αριστεία, θάρρος, ομαδικότητα και διαρκής προσπάθεια για το καλύτερο, που αποτελούν θεμέλιο της λειτουργίας της.

Τι διαφοροποιεί την KPMG από άλλες εταιρείες

Παρά τον έντονο ανταγωνισμό στον κλάδο των επαγγελματικών υπηρεσιών, σύμφωνα με την κυρία Καραντώνη, η KPMG Κύπρου ξεχωρίζει σε τρία σημεία.

Πρώτο, στο εύρος του πελατολογίου της, το οποίο περιλαμβάνει εταιρείες από όλους τους τομείς της οικονομίας. Αυτό επιτρέπει στους εργαζομένους να αποκτούν εμπειρία, συμμετέχοντας σε έργα διαφορετικών κλάδων και χτίζοντας γερά θεμέλια για την επαγγελματική τους πορεία.

Δεύτερον, η εταιρεία επενδύει συστηματικά στη δια βίου μάθηση και στη συνεχή εκπαίδευση, ενισχύοντας την προσωπική και επαγγελματική ανάπτυξη του προσωπικού και προετοιμάζοντάς το ώστε να ανταποκρίνεται στις ανάγκες των πελατών.

Τρίτον, όπως τονίζει η κυρία Καραντώνη, η KPMG λειτουργεί με ανθρωποκεντρική προσέγγιση σε ένα συνεχώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον, προσφέροντας υποστηρικτικό κλίμα, ευελιξία, εμπιστοσύνη και ενθάρρυνση για έκφραση απόψεων. Η ανθρώπινη διάσταση σε συνδυασμό με την παγκόσμια τεχνογνωσία του δικτύου της εταιρείας, αποτελεί, σύμφωνα με την ίδια, βασικό στοιχείο που την διαφοροποιεί.

Οι αξίες της KPMG στην πράξη

Η κυρία Καραντώνη σημειώνει ότι οι βασικές αξίες της KPMG, ακεραιότητα, αριστεία, θάρρος, ομαδικότητα και συνεχής προσπάθεια για το καλύτερο, αποτελούν θεμέλιο της καθημερινής εργασιακής κουλτούρας. Όπως εξηγεί, οι αξίες αυτές μεταφράζονται σε διαφάνεια, υπευθυνότητα και δέσμευση για την ορθή πρακτική σε κάθε επαγγελματικό βήμα.

Το πρόγραμμα Be Well at KPMG

Η κυρία Καραντώνη μίλησε και για το πρόγραμμα Be Well at KPMG, μια ολοκληρωμένη στρατηγική ευεξίας που εφαρμόζεται από το 2019. Το πρόγραμμα καλύπτει τη σωματική, ψυχική και κοινωνική ευεξία των εργαζομένων, με στόχο την ενίσχυση της παραγωγικότητας και τη βελτίωση της δέσμευσης. Παράλληλα, αναφέρθηκε και στο Flex Friday, το οποίο προσφέρει μειωμένο ωράριο και δίνει τη δυνατότητα τετραήμερης εργασίας.

Η εφαρμογή της τετραήμερης εργασίας

Αναφερόμενη στην τετραήμερη εργασία, η κυρία Καραντώνη τονίζει ότι το μέτρο εφαρμόζεται ήδη εδώ και χρόνια στην KPMG και έχει γίνει ιδιαίτερα αποδεκτό από το προσωπικό. Η αλλαγή αυτή, όπως σημειώνει, επιτρέπει στους εργαζόμενους να διαχειρίζονται αποτελεσματικότερα τον χρόνο τους και να επιτυγχάνουν καλύτερη ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και οικογενειακής ζωής.

Η διάκριση της KPMG ως εργοδότη ισότητας

Σύμφωνα με την κυρία Καραντώνη, η KPMG έχει αναγνωριστεί ως εργοδότης ισότητας, σε συνέχεια της υιοθέτησης συγκεκριμένων πολιτικών και διαδικασιών ίσων ευκαιριών. Οι πρακτικές αυτές εφαρμόζονται σε όλα τα στάδια, από την πρόσληψη και την αξιολόγηση μέχρι τον καθορισμό των αμοιβών.

Συμβουλές προς υποψήφιους

Κλείνοντας, η κυρία Καραντώνη ενθαρρύνει τους υποψήφιους να προσέρχονται με διάθεση για μάθηση και ανάπτυξη, τόσο προσωπική όσο και επαγγελματική. Όπως σημειώνει, η KPMG προσφέρει ένα υποστηρικτικό περιβάλλον και πολλές ευκαιρίες για όσους επιδιώκουν να υλοποιήσουν τους επαγγελματικούς τους στόχους.

Ακούστε πιο κάτω την παρέμβαση της: