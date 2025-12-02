Η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου δημοσίευσε τα επικαιροποιημένα συγκεντρωτικά στοιχεία για τον τραπεζικό τομέα, με ημερομηνία αναφοράς την 31η Αυγούστου 2025, καταγράφοντας σταθερή εικόνα στις μη εξυπηρετούμενες χορηγήσεις (ΜΕΧ).

Σύμφωνα με τα στοιχεία, ο δείκτης ΜΕΧ –εξαιρουμένων των δανείων και προκαταβολών προς Κεντρικές Τράπεζες και Πιστωτικά Ιδρύματα– παρέμεινε αμετάβλητος στο 5,5% στο τέλος Αυγούστου 2025.

Με βάση τη μεθοδολογία της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών (EBA), η οποία περιλαμβάνει όλα τα δάνεια και τις προκαταβολές, ο δείκτης ΜΕΧ υποχώρησε στο 2,8%, σε σύγκριση με 2,9% τον Ιούλιο.

Ο δείκτης κάλυψης των ΜΕΧ με προβλέψεις επισφάλειας σημείωσε μικρή αύξηση, φθάνοντας το 62,6% στο τέλος Αυγούστου 2025, από 62,2% που καταγραφόταν ένα μήνα νωρίτερα.

Οι συνολικές αναδιαρθρωμένες χορηγήσεις ανήλθαν σε €1,2 δισ., εκ των οποίων €0,6 δισ. εξακολουθούν να περιλαμβάνονται στις ΜΕΧ, αντανακλώντας τη συνεχιζόμενη προσπάθεια του τραπεζικού συστήματος για διαχείριση κινδύνων και εξυγίανση χαρτοφυλακίου.