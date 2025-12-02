Ο Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Γιάννης Παναγιώτου, συμμετείχε στο Συμβούλιο Υπουργών Απασχόλησης και Κοινωνικής Πολιτικής (EPSCO) της ΕΕ, που πραγματοποιήθηκε την 1η Δεκεμβρίου στις Βρυξέλλες, παρουσιάζοντας τις θέσεις της επικείμενης Κυπριακής Προεδρίας σε θέματα που αφορούν το μέλλον της απασχόλησης, την κοινωνική δικαιοσύνη και την προστασία των εργαζομένων.

Σύμφωνα με το Υπουργείο, ο Υπουργός τάχθηκε υπέρ της έναρξης διαπραγματεύσεων με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για την τροποποίηση της Οδηγίας σχετικά με τις καρκινογόνες, μεταλλαξιογόνες και αναπαραγωγικά τοξικές ουσίες, καθώς και για την τροποποίηση του Κανονισμού του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση, που αφορά την ενίσχυση εργαζομένων οι οποίοι επηρεάζονται από απολύσεις σε επιχειρήσεις που τελούν υπό αναδιάρθρωση.

Κατά τις εργασίες του Συμβουλίου, ο κ. Παναγιώτου παρουσίασε το πρόγραμμα εργασίας της Κυπριακής Προεδρίας στον τομέα της απασχόλησης, υπογραμμίζοντας την ετοιμότητα της Κυπριακής Κυβέρνησης να διαχειριστεί αποτελεσματικά τα ζητήματα που αφορούν το μέλλον της ευρωπαϊκής αγοράς εργασίας, την εργοδότηση, την κινητικότητα και την ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού με όρους κοινωνικής δικαιοσύνης.

Στο περιθώριο του Συμβουλίου και στο πλαίσιο των προετοιμασιών για την Κυπριακή Προεδρία της ΕΕ, ο Υπουργός πραγματοποίησε συναντήσεις με σειρά Ευρωπαίων ομολόγων του:

την Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Πολιτικών της Ιταλίας, Μαρίνα Καλντερόνε ,

, τον Υπουργό Επιχειρηματικότητας, Τουρισμού και Απασχόλησης της Ιρλανδίας, Πέτερ Μπουρκ ,

, τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Πολιτικής της Βουλγαρίας, Μπόρισλαβ Γκουτσάνοβ ,

, τον Υφυπουργό Οικογένειας, Εργασίας και Κοινωνικής Πολιτικής της Πολωνίας, Σεμπαστιάν Αντρεζέβσκι.

Οι επαφές αυτές εντάσσονται στον ευρύτερο σχεδιασμό της Κύπρου για μια δίκαιη, βιώσιμη και ανταγωνιστική ευρωπαϊκή αγορά εργασίας κατά τη διάρκεια της Προεδρίας της.