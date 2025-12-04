Η Γενική Γραμματέας της ΠΕΟ, Σωτηρούλα Χαραλάμπους, άσκησε έντονη κριτική σε πολιτικές που, όπως είπε, «βάζουν δυναμίτη» στο σύστημα εργασιακών σχέσεων, μιλώντας στο 29ο Συνέδριο της ΠΕΟ. Τόνισε την ανάγκη άμεσης λήψης μέτρων για την εφαρμογή των συμφωνηθέντων και τη διεύρυνση της κάλυψης από συλλογικές συμβάσεις.

Παρόντες στο συνέδριο ήταν ο Υπουργός Εργασίας, Γιάννης Παναγιώτου, ο Υπουργός Εσωτερικών, Κωνσταντίνος Ιωάννου, διπλωματικοί εκπρόσωποι και συνδικαλιστικές οργανώσεις από Κύπρο και εξωτερικό.

Η κ. Χαραλάμπους επανέλαβε ότι η κατοχή αποτελεί εμπόδιο για την πρόοδο της εργατικής τάξης, καλώντας σε επανέναρξη των συνομιλιών από το σημείο όπου διεκόπησαν το 2017.

Κριτική στις πολιτικές που επηρεάζουν τους μισθούς και τις ΣΣΕ

Η ΓΓ της ΠΕΟ αναφέρθηκε σε:

Μη εφαρμογή κλαδικών συμβάσεων

Ατομικά συμβόλαια με υποδεέστερους όρους

Χαλάρωση κριτηρίων για εργαζόμενους από τρίτες χώρες

Υποσκαφή κατώτατων μισθών

Διάλυση εργοδοτικών συνδέσμων για αποφυγή εφαρμογής ΣΣΕ

Σημείωσε ότι τέτοιες πρακτικές αμφισβητούν τον ρόλο του Υπουργείου Εργασίας και απειλούν τα θεμέλια του συστήματος εργασιακών σχέσεων.

Υπογράμμισε πως η Κύπρος είναι η 13η πλουσιότερη χώρα της Ευρώπης με βάση το ΑΕΠ, αλλά μόλις 21η σε αγοραστική δύναμη μισθών.

Ανέφερε ότι από το 2013 μέχρι το πρώτο τρίμηνο του 2025, €7 δισ. μετατοπίστηκαν από τις απολαβές εργασίας προς τα κέρδη, σημειώνοντας ότι η ανάπτυξη δεν αρκεί χωρίς παρεμβάσεις.

Στήριξη μισθών και εργασιακών δικαιωμάτων

Η ΠΕΟ απαρίθμησε τις κατακτήσεις της τελευταίας τετραετίας:

Επαναφορά μισθών και ωφελημάτων

Βελτιώσεις σε Ταμεία Προνοίας και Ευημερίας

Εισαγωγή εθνικού κατώτατου μισθού

Κατάργηση αγοράς υπηρεσιών

Συνομολόγηση ΣΣΕ σε υποστηρικτικά προγράμματα Παιδείας

Επαναφορά πλήρους ΑΤΑ

Ζήτησε:

Άμεση λήψη μέτρων για εφαρμογή συλλογικών συμβάσεων

για εφαρμογή συλλογικών συμβάσεων Σύνδεση δημόσιων συμβάσεων με υποχρεωτική εφαρμογή ΣΣΕ

Ουσιαστική αύξηση κατώτατου μισθού

Ρύθμιση της ωριαίας απόδοσης του κατώτατου

Παρεμβάσεις σε φορολογικό, συνταξιοδοτικό και στεγαστικό

Για το φορολογικό, η ΓΓ ΠΕΟ ανέφερε ότι η κυβερνητική πρόταση «δεν καθιστά πιο δίκαιο το σύστημα» για την πλειοψηφία και κατέθεσε εισηγήσεις.

Για το συνταξιοδοτικό, σημείωσε ότι οι αλλαγές πρέπει να εξασφαλίζουν αξιοπρεπείς συντάξεις για όλους μέσω του δημόσιου συστήματος κοινωνικής ασφάλισης.

Στο στεγαστικό, ζήτησε αλλαγή προσανατολισμού προς την κοινωνική στέγη, μέσω συμπράξεων κράτους–τοπικής αυτοδιοίκησης και δημιουργία ενιαίου στεγαστικού φορέα.

Προκλήσεις από τεχνητή νοημοσύνη και κλιματική αλλαγή

Η κ. Χαραλάμπους ανέφερε ότι επερχόμενα ζητήματα για το συνδικαλιστικό κίνημα είναι:

Ο ρόλος της τεχνητής νοημοσύνης , της ρομποτικής και της ψηφιοποίησης

, της ρομποτικής και της ψηφιοποίησης Η προστασία ασφάλειας και υγείας στην εργασία

στην εργασία Οι επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής, όπως η αύξηση θερμοκρασιών

«Το επόμενο διάστημα θα είναι καθοριστικό για το μέλλον των εργασιακών σχέσεων», σημείωσε.

Παρεμβάσεις και χαιρετισμοί

Ο ΓΓ του ΑΚΕΛ δήλωσε ότι η ΠΕΟ έχει συμβάλει σε όλες τις εργατικές κατακτήσεις, ενώ ο ΓΓ της ΣΗΔΗΚΕΚ-ΠΕΟ μίλησε για τη διαχρονική συνεισφορά της οργάνωσης.

Ο ΓΓ της Παγκόσμιας Συνδικαλιστικής Ομοσπονδίας, Πάμπης Κυρίτσης, μίλησε για κλιμάκωση των επιθέσεων στα εργασιακά δικαιώματα διεθνώς και για το ρόλο της αλληλεγγύης.

Ο Πρόεδρος της DEV-IS, Semih Kolozali, υπογράμμισε τις αδελφικές σχέσεις ΠΕΟ–DEV-IS και τη σημασία του κοινού αγώνα ενάντια σε νεοφιλελεύθερες πολιτικές και κοινωνικές ανισότητες.

ΚΥΠΕ