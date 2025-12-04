Το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ανακοινώνει ότι, ενόψει της εορταστικής περιόδου, έχουν ολοκληρωθεί όλες οι αναγκαίες διευθετήσεις ώστε οι συντάξεις και τα επιδόματα που εμπίπτουν στην αρμοδιότητά του να καταβληθούν πριν από τα Χριστούγεννα.

Ειδικότερα, προβλέπονται τα εξής:

α) Οι συντάξεις του Ταμείου Κοινωνικών Ασφαλίσεων, η Κοινωνική Σύνταξη και η ειδική αύξηση της Θεσμοθετημένης Σύνταξης (Τιμητικό Επίδομα) για τον μήνα Δεκέμβριο 2025, καθώς και η 13η πληρωμή τους, θα κατατεθούν στους λογαριασμούς των δικαιούχων στις 15.12.2025.

β) Οι ειδικές μηνιαίες συντάξεις προς τους επωφελούμενους από το Ταμείο Ανακουφίσεως Παθόντων για τον μήνα Δεκέμβριο 2025, περιλαμβανομένου του Χριστουγεννιάτικου Επιδόματος και του εφάπαξ εξαμηνιαίου τιμητικού επιδόματος, θα κατατεθούν στους λογαριασμούς των δικαιούχων τη Δευτέρα, 15.12.2025.