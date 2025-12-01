Το Γενικό Λογιστήριο της Δημοκρατίας ανακοίνωσε ότι, κατόπιν έγκρισης του Υπουργού Οικονομικών, οι μισθοί και οι συντάξεις των κυβερνητικών αξιωματούχων, των κρατικών υπαλλήλων και του ωρομίσθιου κυβερνητικού προσωπικού για τον Δεκέμβριο 2025 θα καταβληθούν στις 19 Δεκεμβρίου 2025.

Οι αντίστοιχες πληρωμές για τον 13ο μισθό και τις 13ες συντάξεις θα πραγματοποιηθούν στις 29 Δεκεμβρίου 2025.

Στην ανακοίνωση σημειώνεται ότι τα ποσά θα εμβασθούν στους τραπεζικούς λογαριασμούς των δικαιούχων εντός του 24ώρου των συγκεκριμένων ημερομηνιών, σύμφωνα με τα ισχύοντα τραπεζικά πρωτόκολλα.