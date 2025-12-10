Από την 1η Ιανουαρίου 2026 παύει η αποδοχή προσωπικών επιταγών για οποιαδήποτε οφειλή προς το κράτος, όπως ανακοίνωσε το Γενικό Λογιστήριο της Δημοκρατίας. Η απόφαση εντάσσεται στον ευρύτερο σχεδιασμό εκσυγχρονισμού και ψηφιοποίησης των κρατικών εισπράξεων, με στόχο την παροχή ταχύτερων, ασφαλέστερων και απλούστερων διαδικασιών για επιχειρήσεις και πολίτες.

Σύμφωνα με τα στοιχεία, η χρήση προσωπικών επιταγών έχει περιοριστεί σε 4,5% της συνολικής αξίας εισπράξεων του κράτους, ενώ η πλειονότητα των πληρωμών πραγματοποιείται με σύγχρονες μεθόδους όπως τραπεζικά εμβάσματα (83,5%) και ηλεκτρονικές πληρωμές (10,5%). Η διατήρηση της αποδοχής τους προκαλεί καθυστερήσεις στην εκκαθάριση, αυξημένη γραφειοκρατία και κινδύνους απόρριψης λόγω λαθών ή ανεπαρκούς υπολοίπου, οδηγώντας σε ταλαιπωρία των πολιτών.

Με την κατάργηση των προσωπικών επιταγών, οι συναλλασσόμενοι με το κράτος μπορούν να εξυπηρετούνται μέσω τραπεζικών καρτών (στα ταμεία και διαδικτυακά) και τραπεζικών εμβασμάτων, συμπεριλαμβανομένων των instant payments, τα οποία ολοκληρώνονται σε δευτερόλεπτα.

Παράλληλα, παραμένει προσωρινά διαθέσιμη η επιλογή της τραπεζικής επιταγής (banker’s draft), με πρόθεση σταδιακής κατάργησής της, ενώ συνεχίζει η δυνατότητα χρήσης μετρητών για πληρωμές έως €10.000.

Το Γενικό Λογιστήριο υπογραμμίζει ότι η αλλαγή αποτελεί μέρος της αποστολής του για βελτίωση της διαχείρισης των δημόσιων πόρων και για την παροχή πιο αποτελεσματικών και σύγχρονων υπηρεσιών προς το κοινό.