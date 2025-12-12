Σχηματίζεται πλειοψηφία στη Βουλή για τη μη φορολόγηση των επενδυτικών δραστηριοτήτων των ταμείων προνοίας, παρ’ ότι αυτή η πρόνοια περιλαμβάνεται στο κυβερνητικό νομοσχέδιο. Ήδη κάποια κόμματα επεξεργάζονται τροπολογία για να εμποδιστεί η φορολόγηση 15% των συγκεκριμένων δραστηριότητων των ταμείων προνοίας.

Κατά της φορολόγησης των επενδυτικών δραστηριοτήτων των ταμείων είναι η πλειοψηφία των κομμάτων, παρόλο που η Κυβέρνηση, τόσο διά του υπουργού Οικονομικών Μάκη Κεραυνού όσο και του Εφόρου Φορολογίας Σωτήρη Μαρκίδη θεωρούν πως η συνέχιση της σημερινής πρακτικής, δηλαδή της μη φορολόγησης, ίσως βάλει σε περιπέτειες τη Δημοκρατία, καθώς η Κομισιόν κρίνει πως κάτι τέτοιο αποτελεί κρατική ενίσχυση των ταμείων προνοίας.

Οι δύο αξιωματούχοι παρέπεμψαν στη γνωμοδότηση του Γραφείου Εφόρου Ελέγχου Κρατικών Ενισχύσεων. Η Έφορος, Στέλλα Μιχαηλίδου, μιλώντας στον «Φ» ανέφερε πως το Γραφείο δεν μπορεί να τοποθετηθεί εάν το κράτος θα φορολογήσει τις συγκεκριμένες δραστηριότητες των ταμείων, ωστόσο, είπε, πως μπορεί να αναφέρει εάν το μέτρο εμπίπτει στους κανόνες κρατικών ενισχύσεων.

Προ ημερών, με επιστολή της προς τα μέλη της Επιτροπής Οικονομικών, σημειώνει πως θα πρέπει να διευκρινιστεί ότι ο χαρακτηρισμός μιας οντότητας ως επιχείρησης συνδέεται πάντα με συγκεκριμένη δραστηριότητα. Επικαλείται και ανακοίνωση της ΕΕ σχετικά με τους κανόνες για τις κρατικές ενισχύσεις, σύμφωνα με τις οποίες στην αντιστάθμιση για παροχή δημόσιας υπηρεσίας γενικού συμφέροντος, ένα συνταξιοδοτικό σύστημα ή ταμείο δεν συνιστά επιχείρηση όταν η υπαγωγή των ασφαλισμένων στο σύστημα είναι υποχρεωτική, όταν το σύστημα εκπληρώνει αποστολή αποκλειστικά κοινωνικού χαρακτήρα, όταν είναι μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, οι παροχές είναι ανεξάρτητες των εισφορών.

«Νοείται ότι, σε αντίθετη περίπτωση και λαμβάνοντας υπόψη τις προαναφερθείσες αρχές του Δικαστηρίου, τεκμαίρεται ότι είναι επιχείρηση για σκοπούς του πλαισίου των κρατικών ενισχύσεων» προσθέτει.

Υποδεικνύει πως σε σχέση με την έννοια της επιχείρησης αλλά και της άσκησης οικονομικής δραστηριότητας, η προτεινόμενη τροποποίηση κρίνεται σκόπιμη και εύλογη, αφού η οποιαδήποτε απαλλαγή των εισοδημάτων των ταμείων, στην περίπτωση που τα ταμεία συνιστούν επιχείρηση σε ό,τι αφορά τις δραστηριότητες τους, δύναται να συνιστά κρατική ενίσχυση.

«Σε περίπτωση, μη εισαγωγής της εν λόγω τροποποίησης στον Νόμο περί Φορολόγησης του Εισοδήματος, ως Κυπριακή Δημοκρατία θα είμαστε υπόλογοι προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, για χορήγηση μη συμβατής κρατικής ενίσχυσης μέσω της αποδοχής μιας ευνοϊκής φορολογικής μεταχείρισης των ταμείων, τουλάχιστον, σε ότι αφορά τις περιπτώσεις άσκησης από πλευράς τους οικονομικών δραστηριοτήτων, σύμφωνα με τους κανόνες των κρατικών ενισχύσεων» καταλήγει.

