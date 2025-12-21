Ποδαρικό με νέο φορολογικό πλαίσιο θα κάνει το 2026, καθώς αύριο η Ολομέλεια της Βουλής αναμένεται να δώσει το πράσινο φως στα νομοσχέδια για τη φορολογική μεταρρύθμιση. Πρόκειται για μια απόφαση σταθμό του Κοινοβουλίου, καθώς η μεταρρύθμιση έρχεται 23 χρόνια μετά την τελευταία αλλαγή στο φορολογικό καθεστώς της χώρας και για την οποία υπάρχουν εκτιμήσεις πως θα συμβάλει στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της κυπριακής οικονομίας, στην αύξηση των κρατικών εσόδων, στην στήριξη της μεσαίας τάξης και των οικογενειών με παιδιά και φοιτητές, καθώς και στην ενίσχυση του προσπαθειών για την αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής.

Το υπουργείο Οικονομικών στηρίχθηκε στη μελέτη του Κέντρου Οικονομικών Ερευνών (ΚΟΕ) του Πανεπιστήμιου Κύπρου για να ετοιμάσει τα νομοσχέδια. Όμως, κάποιες από τις εισηγήσεις του ΚΟΕ έμειναν εκτός νομοσχεδίων, όπως είναι ο φόρος ακίνητης περιουσίας και το κλιμακωτό τέλος σε εταιρείες, τις οποίες το ΑΚΕΛ αποτύπωσε σε προτάσεις νόμου, αλλά δεν θα εγκριθούν αύριο αφού δεν αποκτούν την απαιτούμενη πλειοψηφία.

Ο «Φ» παραθέτει τις βασικές αλλαγές που θα επέλθουν στη φορολογική μεταρρύθμιση νοούμενου ότι αυτές θα εγκριθούν αύριο από την Ολομέλεια της Βουλής.

Φυσικά πρόσωπα

-Αύξηση του αφορολογήτου στις €22.000 και παραχώρηση επιπρόσθετων εκπτώσεων ανάλογα με τον αριθμό των τέκνων και των εισοδημάτων.

-Για να καταστούν δικαιούχοι σε επιπρόσθετες φορολογικές εκπτώσεις το ετήσιο εισόδημα οικογένειας με ένα ή δύο τέκνα πρέπει να είναι €100 χιλ., για τρία-τέσσερα τέκνα αυξάνεται στις €150 χιλ. και για πολύτεκνες οικογένειες πέραν των πέντε τέκνων αυτό ανεβαίνει στις €200 χιλ.

-Οι φοροεκπτώσεις θα είναι κλιμακωτές για τα τέκνα και φοιτητές (μέχρι 23 ετών οι γυναίκες και μέχρι 24 ετών για άνδρες). Για ένα τέκνο και φοιτητή η έκπτωση θα είναι στα €1000, στο δεύτερο τέκνο και φοιτητή η απαλλαγή ανεβαίνει στα €1250 και από τον τρίτο και πάνω η έκπτωση θα είναι €1500. Για τους τόκους εξυπηρετούμενου δανείου και για ενοίκια η φορολογική έκπτωση θα είναι €2000 και για πράσινες επενδύσεις σε οικίες για την αγορά ηλεκτρικού οχήματος η έκπτωση θα είναι €1000. Παραχώρηση έκπτωσης μέχρι €500 επί του φορολογητέου εισοδήματος για ασφάλιστρα κατοικίας έναντι κινδύνου φυσικών καταστροφών. (Δεν περιλαμβάνονται στις απαλλαγές 1/5 από εισοδήματα).

-Υιοθέτηση νέων φορολογικών κλιμάκων .Για εισοδήματα από €22.001 μέχρι €32.000 ο φόρος θα είναι 20%. Εισοδήματα από €32.001 μέχρι €42.000 θα φορολογούνται με 25%. Ετήσιες απολαβές από €42.001 μέχρι €72.000 ο φορολογικός συντελεστής θα είναι 30%. Τα εισοδήματα πέραν των €72.001 θα υπόκεινται σε φορολογία 35%.

Για τις επιχειρήσεις και κυρίως τις κυπριακές θα ισχύουν τα εξής:

-Καταργείται η λογιζόμενη διανομή μερίσματος στα κέρδη που κτώνται μετά την 1/1/2026.

– Μειώνεται ο συντελεστής επιβολής έκτακτης αμυντικής εισφοράς επί της πραγματικής διανομής μερίσματος από 17% στο 5%, για κέρδη που θα δημιουργηθούν μετά την 1/1/2026.

-Καταργείται η επιβολή έκτακτης αμυντικής εισφοράς στο εισόδημα από ενοίκια.

Για όλεςτιςεπιχειρήσεις ντόπιες και ξένες θα εφαρμοστούν τα ακόλουθα:

-Αύξηση εταιρικού φόρου στο 15% από 12,5% που είναι σήμερα.

-Ειδικός τρόπος φορολόγησης των κερδών από διάθεση κρυπτοστοιχείων, 8%, για κέρδη εντός φορολογικού κέρδους

-Επεκτείνεται η περίοδος μεταφοράς ζημιών από 5 έτη στα 7 έτη,

– Επεκτείνεται μέχρι το 2030 η υπερέκπτωση 120% για δαπάνες έρευνας και ανάπτυξης άυλου περιουσιακού στοιχείου.

-Αυξάνεται σε €30.000 ,από €17.086 το μέγιστο όριο εξόδων ψυχαγωγίας που εκπίπτει για φορολογικούς σκοπούς,

-Ειδικός τρόπος φορολόγησης με σταθερό συντελεστή ύψους 8% επί των δικαιώματος προαίρεσης αγοράς μετοχών (stock options) στη βάση εγκεκριμένου σχεδίου παροχής εργοδότη,

-Οι χαριστικές πληρωμές που καταβάλλονται από εργοδότη εφάπαξ, υπόκεινται σε φορολογία εισοδήματος με οριζόντιο συντελεστή 20% και παραχωρείται αφορολόγητο ποσό ύψους €200.000 στις περιπτώσεις όπου οι χαριστικές αποζημιώσεις παραχωρούνται λόγω τερματισμού εργοδότησης.

Μέτρα κατά φοροδιαφυγής

-Υποχρεωτική πληρωμή ενοικίου πέραν των €500 μέσω τραπεζικού εμβάσματος ή ηλεκτρονικής πληρωμής.

-Υποχρεωτική υποβολή φορολογικής δήλωσης από όλα φυσικά πρόσωπα από την ηλικία των 25 ετών.

-Ο Έφορος Φορολογίας θα έχει τη δυνατότητα να ζητά την υποβολή κατάστασης ενεργητικού και παθητικού που να καλύπτει περίοδο έξι ετών και την υποχρεωτική τήρηση στοιχείων που υποστηρίζουν τη φορολογική δήλωση για έξι έτη.

-Ο Έφορος Φορολογίας θα μπορεί να απαιτεί φορολογικά τραπεζικά στοιχεία, πχ καταθέσεις, και από τις τράπεζες στην Κύπρο.

-Σφράγιση επιχειρήσεων για μη υποβολή φορολογικών δηλώσεων, για μη έκδοση νόμιμων αποδείξεων και για φορολογικές οφειλές. Ο φορολογούμενος θα έχει το δικαίωμα να αμφισβητήσει δικαστικώς την απόφαση.

-Δέσμευση μετοχών εταιρειών για φορολογικές οφειλές άνω των €100 χιλ.