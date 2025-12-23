Η Κύπρος καταγράφει την καλύτερη εικόνα στην Ευρωπαϊκή Ένωση σε ό,τι αφορά τον υπερπληθυσμό κατοικιών, σύμφωνα με νεότερα στοιχεία της Eurostat για το 2024. Μόλις το 2,4% του πληθυσμού στη χώρα διέμενε σε υπερπλήρη νοικοκυριά, ποσοστό που είναι το χαμηλότερο μεταξύ όλων των κρατών-μελών.

Σε επίπεδο Ευρωπαϊκή Ένωση, το 16,9% των πολιτών ζούσε σε υπερπλήρη νοικοκυριά το 2024. Αν και το ποσοστό αυτό εμφανίζεται βελτιωμένο σε σύγκριση με το 2014 (18,1%), εξακολουθεί να καταδεικνύει έντονες ανισότητες στις συνθήκες στέγασης μεταξύ των χωρών.

Ιδιαίτερα υψηλά ποσοστά άνω του 30% καταγράφηκαν σε πέντε κράτη-μέλη. Η Ρουμανία βρέθηκε στην κορυφή της κατάταξης με 40,7%, ακολουθούμενη από τη Λετονία (39,3%), τη Βουλγαρία (33,8%), την Πολωνία (33,7%) και την Κροατία (31,7%).

Μετά την Κύπρο, τα χαμηλότερα ποσοστά υπερπληθυσμού κατοικιών στην ΕΕ εντοπίστηκαν στη Μάλτα (4,4%) και στην Ολλανδία (4,6%), στοιχείο που υπογραμμίζει τις μεγάλες αποκλίσεις στις στεγαστικές συνθήκες εντός της Ένωσης.

ΚΥΠΕ