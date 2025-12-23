Την ψήφιση της φορολογικής μεταρρύθμισης από τη Βουλή των Αντιπροσώπων χαιρετίζει ο Σύνδεσμος Εγκεκριμένων Λογιστών Κύπρου (ΣΕΛΚ), χαρακτηρίζοντάς τη «σημαντικό θεσμικό ορόσημο» για το φορολογικό σύστημα της Κυπριακής Δημοκρατίας, μετά από περίοδο άνω των 23 ετών χωρίς συνολική και δομική αναθεώρηση.

Σε ανακοίνωσή του, ο ΣΕΛΚ αναφέρει ότι η φορολογική μεταρρύθμιση, η οποία τίθεται σε ισχύ από την 1η Ιανουαρίου 2026, αντανακλά την ανάγκη εκσυγχρονισμού του φορολογικού πλαισίου, ώστε αυτό να ανταποκρίνεται αποτελεσματικότερα στις σύγχρονες οικονομικές συνθήκες, στις διεθνείς εξελίξεις, καθώς και στις αυξημένες απαιτήσεις για διαφάνεια, απλότητα και φορολογική δικαιοσύνη.

Σύμφωνα με τον ΣΕΛΚ, ο Πρόεδρος του Συνδέσμου, Οδυσσέας Χριστοδούλου, σε δήλωσή του επισημαίνει ότι «η ψήφιση της φορολογικής μεταρρύθμισης αποτελεί μια ουσιαστική θεσμική εξέλιξη», η οποία δημιουργεί τις προϋποθέσεις για ένα πιο σύγχρονο, συνεκτικό και λειτουργικό φορολογικό σύστημα.

Την ίδια ώρα, υπογραμμίζει ότι η αποτελεσματικότητα της μεταρρύθμισης θα εξαρτηθεί σε μεγάλο βαθμό από την ορθολογική, συνεπή και έγκαιρη εφαρμογή των νέων ρυθμίσεων στην πράξη.

Καταληκτικά, ο ΣΕΛΚ επαναβεβαιώνει τον θεσμικό του ρόλο ως τεχνοκρατικός συνομιλητής της Πολιτείας και δηλώνει τη διαθεσιμότητά του να συμβάλει εποικοδομητικά, μέσω της τεχνογνωσίας του, στη στήριξη της ομαλής μετάβασης στο νέο φορολογικό καθεστώς, καθώς και στη διασφάλιση της μακροπρόθεσμης αξιοπιστίας και σταθερότητας του φορολογικού συστήματος.