Προνομιακή επενδυτική ευκαιρία με προοπτική μεγάλης ανάπτυξης και υψηλών αποδόσεων σε παραθαλάσσια περιοχή της Λάρνακας προτείνει η Altamira Real Estate.

Η εταιρεία διαθέτει προς πώληση οκτώ παραθαλάσσια τουριστικά ακίνητα στην περιοχή Σοφτάδες, σε μια τοποθεσία που συνδυάζει υψηλή ζήτηση και τουριστική δραστηριότητα με ησυχία και αυθεντικό φυσικό τοπίο.

Πρόκειται για οκτώ τεμάχια γης με συνολικό εμβαδόν 235.657 τ.μ. και θέα στη θάλασσα, τα οποία πωλούνται ως ενιαία ιδιοκτησιακή μονάδα. Αποτελούν ιδανική επιλογή για επενδυτές και εταιρείες ανάπτυξης γης που αναζητούν ακίνητα με ισχυρή αναπτυξιακή δυναμική σε μια περιοχή που αναπτύσσεται με αλματώδεις ρυθμούς.

Τα τελευταία χρόνια, οι παραθαλάσσιες τοποθεσίες της Κύπρου καταγράφουν ιδιαίτερα αυξημένη ζήτηση από επισκέπτες από όλο τον κόσμο, αλλά και από διεθνείς και εγχώριους επενδυτές. Υπό αυτά τα δεδομένα, η εξεύρεση μεγάλων παραθαλάσσιων εκτάσεων προς αξιοποίηση αποκτά υψηλό βαθμό δυσκολίας.

Στρατηγική τοποθεσία και ευελιξία

Τα ακίνητα βρίσκονται λίγα μόλις λεπτά από τον Διεθνή Αερολιμένα Λάρνακας, με εύκολη και άμεση πρόσβαση στην καρδιά της τουριστικής δραστηριότητας στα Περβόλια, καθώς και στον δημοφιλή οικογενειακό προορισμό του «Camel Park». Παράλληλα, διασφαλίζει εύκολη και άνετη πρόσβαση και σύνδεση με το οδικό δίκτυο ενισχύοντας την στρατηγική τοποθεσία.

Ειδικότερα, η συλλογή περιλαμβάνει τέσσερα ακίνητα συνολικής έκτασης 83.325 τ.μ. με μεγάλο πρόσωπο περίπου 140 μέτρων επί του παραλιακού μετώπου. Επιπλέον, τρία ακίνητα διαθέτουν θέα στη θάλασσα, με συνολικό πρόσωπο περίπου 270 μέτρων και συνολική έκταση 133.127 τ.μ., ενώ την πρόταση συμπληρώνει ακόμη ένα τεμάχιο με πρόσωπο σε δημόσιο δρόμο μήκους περίπου 135 μέτρων. Όλα τα ακίνητα διαθέτουν ομαλή επιφάνεια και ακανόνιστο σχήμα, προσφέροντας ευελιξία στο είδος της ανάπτυξης που θα επιλέξει ο αγοραστής.

Υψηλή απόδοση σε μια δυναμική αγορά

Η μεγάλη και ενιαία έκταση, σε συνδυασμό με την παραθαλάσσια πρόσοψη, καθιστούν το ακίνητο ιδανικό για ανάπτυξη ξενοδοχειακών μονάδων, τουριστικών θερέτρων, συγκροτημάτων εξοχικών κατοικιών, αλλά και για αθλητικές, ψυχαγωγικές ή άλλες τουριστικού ενδιαφέροντος χρήσεις. Η τοποθεσία στους Σοφτάδες διασφαλίζει σημαντική υπεραξία, σε μια αγορά που παρουσιάζει σταθερή ανοδική πορεία.

Η υπογραφή της Altamira Real Estate εγγυάται την ποιότητα και την προοπτική μιας επένδυσης που σπάνια συναντάται στην κυπριακή αγορά, ιδιαίτερα όταν πρόκειται για μεγάλες παραθαλάσσιες εκτάσεις με αυτό τον χαρακτήρα. Πρόκειται για μια ανταγωνιστική πρόταση, που συγκροτεί ένα ισχυρό επενδυτικό χαρτοφυλάκιο με σημαντικές προοπτικές κεφαλαιακής ανατίμησης και υψηλή αξία μεταπώλησης.

Η συγκεκριμένη ευκαιρία απευθύνεται σε επενδυτές και εταιρείες ανάπτυξης γης που επιδιώκουν στρατηγική τοποθέτηση σε έναν από τους πλέον υποσχόμενους παραθαλάσσιους προορισμούς της Κύπρου.

Άνοιγμα προσφορών πραγματοποιείται κάθε Τρίτη στις 10 το πρωί. Το κοινό μπορεί να ενημερωθεί και να επιλέξει την ευκαιρία που ανταποκρίνεται στις ανάγκες του μέσω της ιστοσελίδας της εταιρείας www.altamirarealestate.com.cy .