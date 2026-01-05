Tην ισχυρότερη επίδοση των τελευταίων σχεδόν τριών δεκαετιών παρουσίασαν οι ευρωπαϊκές τράπεζες το 2025 μεταξύ αυτών οι κυπριακές και οι ελληνικές ενώ τον προηγούμενο χρόνο ξεχώρισαν σημαντικές συμφωνίες οι οποίες αναμένεται να δώσουν ακόμη καλύτερες επιδόσεις το 2026. Ο επικεφαλής έρευνας ευρωπαϊκών χρηματοοικονομικών της Deutsche Bank, Benjamin Goy, χαρακτήρισε το 2025 «χρονιά-ορόσημο» για τον κλάδο, σημειώνοντας ότι οι περισσότερες ευρωπαϊκές τράπεζες βρίσκονται πλέον σε καθεστώς σημαντικού πλεονάζοντος κεφαλαίου. «Είναι τόσο κερδοφόρες που πλέον μπορούν να κάνουν περισσότερα», ανέφερε χαρακτηριστικά. Το 2025 επιβεβαίωσε ότι οι ευρωπαϊκές τράπεζες έχουν αφήσει πίσω τους την εποχή της αμφισβήτησης. Το ερώτημα πλέον δεν είναι αν μπορούν να δημιουργήσουν αξία, αλλά πώς θα αξιοποιήσουν την ισχύ που έχουν ξανακερδίσει. Οι ελληνικές και κυπριακές τράπεζες το 2026 αναμένεται να ανακοινώσουν ανανεωμένα business plans, τέλος Φεβρουαρίου – αρχές Μαρτίου και θα περιλαμβάνουν τις εκτιμήσεις για τη συμβολή που θα έχουν στα έσοδα και στα κέρδη τους, οι εξαγορές στις οποίες προχώρησαν, αλλά και πως θα συνεχιστεί και η ψηφιακή τους αναβάθμιση.

Σύμφωνα με τις πρόσφατες απαντήσεις τραπεζών σε ερωτηματολόγιο της EBA (European Banking Authority) , ο αριθμός των τραπεζών που δηλώνουν ότι δεν ενδιαφέρονται καθόλου για δραστηριότητες M&A (Mergers and Acquisitions- συγχωνεύσεις και εξαγορές) μειώθηκε κατά περίπου 5 ποσοστιαίες μονάδες σε σχέση με πέρυσι. Η τάση αυτή είναι ακόμη πιο εμφανής στη δυτική Ευρώπη, όπου πλέον μόνο το 20% των τραπεζών αναφέρει ότι δεν εξετάζει καμία συγχώνευση ή εξαγορά. Παράλληλα, παρατηρείται αυξημένο ενδιαφέρον για συγχωνεύσεις ή εξαγορές μη τραπεζικών χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων (NBFIs), με αύξηση της τάξης των 5 ποσοστιαίων μονάδων, ενώ το ενδιαφέρον για εξαγορές fintech εταιρειών παρουσιάζει κάποια πτώση.

Οι εξαγορές που αναμένονται τώρα, θα εστιάζουν είτε σε εταιρίες διαχείρισης κεφαλαίων (asset management), είτε σε κλάδους που μπορούν να δώσουν προστιθέμενη αξία (fintech, νεοφυείς επιχειρήσεις κ.λπ).

Η Eurobank πρωτοστάτησε με την εξαγορά της Ελληνικής Τράπεζας στην Κύπρο, μία κίνηση που ενίσχυσε σημαντικά το διεθνές αποτύπωμά της και αύξησε σημαντικά το ενεργητικό της. Παράλληλα, η τράπεζα ολοκλήρωσε τη συγχώνευση των θυγατρικών της ασφαλιστικών εταιρειών, δηλαδή τη μεταφορά του συνόλου των ασφαλιστικών χαρτοφυλακίων, περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων των Hellenic Life Insurance Company Ltd και Pancyprian Insurance Ltd στις ERB Cyprialife Ltd και ERB Asfalistiki Ltd αντίστοιχα — ενισχύοντας έτσι τις δραστηριότητες του ομίλου στο κυπριακό ασφαλιστικό περιβάλλον.

Η Alpha Bank από την άλλη, εδραιώνει τη θέση της ως η τρίτη μεγαλύτερη τράπεζα στην Κύπρο, μετά την απόκτηση της AstroBank. Επιπλέον, έχει επεκτείνει σημαντικά τις δραστηριότητες της και στον ασφαλιστικό τομέα, προχωρώντας λίγο πριν το τέλος του 2025 στην εξαγορά της ασφαλιστικής εταιρείας Altius και της απόκτησης μειοψηφικού ποσοστού στην Universal στην Κύπρο.

Την ολοκλήρωση της εξαγοράς του 100% της Εθνικής Ασφαλιστικής (Κύπρου), που δραστηριοποιείται στον κλάδο ζωής και στον γενικό ασφαλιστικό κλάδο, ανακοίνωσε τον Ιούλιο του 2025 η Τράπεζα Κύπρου, ενισχύοντας έτσι τη θέση της στον ασφαλιστικό τομέα.