Στα €87,6 εκατ. ανήλθε η συνολική αξία των 10 ακριβότερων πωλήσεων ακινήτων παγκύπρια τον Οκτώβριο του 2025, σύμφωνα με στοιχεία που επεξεργάστηκε και δημοσίευσε η Ask Wire.

Η ακριβότερη συναλλαγή του μήνα, ύψους €15,2 εκατ., αφορούσε διαμέρισμα τριών ορόφων στον Ποταμός Γερμασόγειας, επιβεβαιώνοντας τη διαχρονική δυναμική της Λεμεσού στην αγορά ακινήτων υψηλής αξίας.

Στην κορυφαία δεκάδα των ακριβότερων πράξεων, η Λεμεσός κυριαρχεί με οκτώ συναλλαγές, ενώ δύο πωλήσεις καταγράφηκαν στην ελεύθερη επαρχία Αμμοχώστου, και συγκεκριμένα στην Αγία Νάπα.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Ask Wire, Παύλος Λοΐζου, ανέφερε ότι η επαρχία Λεμεσού έχει καθοριστική συμβολή στην αγορά πολυτελών ακινήτων, καθώς αποτελεί την περιοχή όπου καταγράφονται με μεγαλύτερη συχνότητα συναλλαγές επταψήφιων και οκταψήφιων ποσών. Όπως σημείωσε, πωλήσεις τέτοιου ύψους στην κατηγορία των διαμερισμάτων είναι δύσκολο να εμφανιστούν σε άλλες επαρχίες της ελεύθερης Κύπρου, με τη Γερμασόγεια να παρουσιάζει σταθερή παρουσία συναλλαγών υψηλής αξίας.

Σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία, οι οκτώ πωλήσεις στη Λεμεσό που περιλαμβάνονται στη δεκάδα του Οκτωβρίου είχαν συνολική αξία σχεδόν €77 εκατ., ενώ οι δύο συναλλαγές στην Αγία Νάπα ανήλθαν σε περίπου €11 εκατ.. Από τις 10 ακριβότερες πωλήσεις, τέσσερις αφορούσαν κατοικίες –τρία διαμερίσματα στον Ποταμό Γερμασόγειας και μία οικία στην Αγία Νάπα– συνολικής αξίας €31,9 εκατ., ενώ τρία ήταν χωράφια, αξίας €16,9 εκατ..

Η Ask Wire επισημαίνει ότι τα στοιχεία βασίζονται σε ολοκληρωμένες πράξεις πώλησης και αντικατοπτρίζουν τη συνεχιζόμενη ισχύ της αγοράς πολυτελών ακινήτων, με επίκεντρο τη Λεμεσό.