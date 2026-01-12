Έκπληξη και προβληματισμό για τις εξαγγελθείσες απεργιακές κινητοποιήσεις που ανακοίνωσε η Παγκύπρια Ομοσπονδία Αστικών Ταξί (ΠΟΑΤ) εκφράζει η Αρχή Αδειών Κύπρου, καλώντας την Ομοσπονδία να επανεξετάσει και να ακυρώσει τα μέτρα, προειδοποιώντας για αρνητικές επιπτώσεις στην οικονομία, τον τουρισμό και τη διεθνή εικόνα της χώρας.

Σε ανακοίνωσή της, η Αρχή Αδειών διευκρινίζει ότι δεν της αναλογεί επιχειρησιακή ευθύνη για ζητήματα που εμπίπτουν στις αρμοδιότητες άλλων δημόσιων ή ιδιωτικών φορέων. Τονίζει, ωστόσο, ότι στο πλαίσιο της θεσμικής της αποστολής λειτουργεί διαμεσολαβητικά και υποστηρικτικά, προωθώντας αλλαγές στο κανονιστικό πλαίσιο με στόχο την ενίσχυση της νομιμότητας και την αντιμετώπιση φαινομένων που πλήττουν τη δημόσια τάξη.

Μέτρα ελέγχου στα αεροδρόμια

Η Αρχή αναφέρει ότι έχει ήδη προχωρήσει σε συγκεκριμένα μέτρα ελέγχου και ρύθμισης για την τήρηση των όρων χρήσης των αερολιμένων, όπως:

αναστολή εισόδου σε όσους παραβιάζουν τους όρους,

σε όσους παραβιάζουν τους όρους, καθορισμό χρονικών ορίων και υποχρεωτικών στοιχείων προκράτησης (voucher).

Παράλληλα, υπογραμμίζει ότι απαιτούνται θεσμικές αλλαγές που προϋποθέτουν χρόνο, συνεργασία και συντονισμό όλων των εμπλεκόμενων φορέων και δεν μπορούν να αντικατασταθούν από μονομερείς ενέργειες.

Προτάσεις αλλαγών

Η Αρχή Αδειών εισηγείται, μεταξύ άλλων:

Τροποποίηση της νομοθεσίας και θεσμοθέτηση υπηρεσιών διαμεσολάβησης, με πρόβλεψη ποινικών ευθυνών σε περιπτώσεις άμεσης ή έμμεσης συνδρομής σε παραβατικές πρακτικές. Αναθεώρηση του καθεστώτος διέλευσης, διακίνησης και στάθμευσης ταξί στους αερολιμένες.

Συμπαράσταση από τη Συντεχνία Ταξί Λευκωσίας

Σε χωριστή τοποθέτηση, η Συντεχνία Ταξί Λευκωσίας δηλώνει συμπαράσταση στους οδηγούς ταξί της Λάρνακας και συμφωνία με τους λόγους που οδήγησαν στις κινητοποιήσεις, επισημαίνοντας ότι τα ζητήματα δεν περιορίζονται σε μία επαρχία.

Η Συντεχνία αναδεικνύει ως κρίσιμα προβλήματα:

την έξαρση της πειρατείας από ιδιώτες οδηγούς χωρίς άδεια,

από ιδιώτες οδηγούς χωρίς άδεια, τον αθέμιτο ανταγωνισμό και τις εφαρμογές μεταφοράς με μη τήρηση της νομοθεσίας περί έδρας ,

και τις με , την έλλειψη αποφασιστικότητας και αποτελεσματικότητας από τις αρχές,

και αποτελεσματικότητας από τις αρχές, την ανάγκη ουσιαστικού και συστηματικού ελέγχου, πέραν διοικητικών ρυθμίσεων όπως το voucher.

Η Συντεχνία ζητά πιστή εφαρμογή των νόμων, προστασία του νόμιμου επαγγέλματος και επίλυση χρόνιων εκκρεμοτήτων, δηλώνοντας ότι παραμένει στο πλευρό των συναδέλφων της.