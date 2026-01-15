Άρχισε η αντίστροφη μέτρηση για την εφαρμογή του μειωμένου ωραρίου στο Δημόσιο για συγκεκριμένες κατηγορίες εργαζομένων, καθώς και για την επέκταση του ευέλικτου ωραρίου των δημοσίων υπαλλήλων. Τα συγκεκριμένα μέτρα, όπως και η τηλεργασία -που προγραμματίζεται να εφαρμοστεί τον Απρίλιο- εντάσσονται στις ευέλικτες μορφές απασχόλησης στη δημόσια υπηρεσία.

Βάσει του νέου νομικού πλαισίου, η δυνατότητα μειωμένης απασχόλησης στο Δημόσιο θα φτάνει έως και τις δύο ώρες ημερησίως, με παράλληλη αναλογική μείωση των απολαβών. Το μειωμένο ωράριο μπορούν να αξιοποιήσουν γονείς παιδιών έως 15 ετών, καθώς και φροντιστές που παρέχουν φροντίδα ή υποστήριξη σε συγγενικό πρόσωπο. Δικαίωμα έχουν επίσης δημόσιοι υπάλληλοι με αναπηρία ή με άλλα σοβαρά προβλήματα υγείας, υπό την προϋπόθεση προσκόμισης ιατρικού πιστοποιητικού που να τεκμηριώνει αδυναμία πλήρους απασχόλησης.

Το Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού (ΤΔΔΠ), με σχετική εγκύκλιο, παρέχει κατευθυντήριες γραμμές για την υλοποίηση των ευέλικτων μορφών εργασίας, καθώς και τα βήματα που οφείλουν να ακολουθήσουν οι ενδιαφερόμενοι.

Οι δικαιούχοι και οι προϋποθέσεις

Σε ό,τι αφορά τη μειωμένη απασχόληση, οι δικαιούχοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση προς τον προϊστάμενο του τμήματός τους, ζητώντας εργασία με μειωμένο ωράριο. Η αίτηση θα πρέπει να συνοδεύεται από το σχετικό πιστοποιητικό. Το ωράριο μπορεί να μειωθεί κατά μία, μιάμιση ή δύο ώρες ημερησίως, είτε με καθυστερημένη προσέλευση είτε με πρόωρη αποχώρηση από την εργασία. Συνεπώς οι δικαιούχοι μπορούν να εργαστούν μέχρι και εξάωρο.

Όπως διευκρινίζεται στην εγκύκλιο, όταν η μειωμένη απασχόληση εφαρμόζεται συνδυαστικά με καθυστέρηση στην προσέλευση και πρόωρη αποχώρηση, για πρακτικούς λόγους η διευθέτηση μπορεί να γίνεται μόνο ανά μισή ώρα ή ανά ώρα.

Σε υπηρεσίες όπου εφαρμόζεται ευέλικτο ωράριο, οι υπάλληλοι μπορούν να προσέρχονται οποιαδήποτε ώρα εντός του καθορισμένου πλαισίου και υποχρεούνται να συμπληρώνουν τις μειωμένες ώρες εργασίας αντί των 7,5 ωρών, διατηρώντας τη δυνατότητα συγκέντρωσης πλεονασματικού χρόνου ή κάλυψης ελλειμματικού χρόνου σε άλλη ημέρα.

Μετά την έγκριση της αίτησης, ενημερώνεται το Γενικό Λογιστήριο, το οποίο προχωρεί στις απαιτούμενες ρυθμίσεις ώστε να εφαρμοστεί η ανάλογη μείωση των απολαβών. Σημειώνεται ότι και κατά τη διάρκεια άδειας ο εργαζόμενος θα λαμβάνει μειωμένες απολαβές. Η αίτηση για μειωμένο ωράριο υποβάλλεται σε ετήσια βάση, ενώ ο δικαιούχος μπορεί να τροποποιεί τη διευθέτηση της απασχόλησής του έως δύο φορές τον χρόνο, με προειδοποίηση 15 ημερών.

Διεύρυνση ευέλικτου ωραρίου

Με την επέκταση του ευέλικτου ωραρίου κατά δύο ώρες, αυτό διαμορφώνεται από τις 7:00 έως τις 9:00 π.μ. και από τις 2:30 έως τις 4:00 μ.μ. Σύμφωνα με την εγκύκλιο του ΤΔΔΠ, στις υπηρεσίες όπου δεν εφαρμόζεται ελαστικό ωράριο, αυτό παραμένει από τις 7:30 π.μ. έως τις 3:00 μ.μ.

Για την απρόσκοπτη λειτουργία των δημόσιων υπηρεσιών και την εξυπηρέτηση του κοινού, οι προϊστάμενοι έχουν τη δυνατότητα να κατανέμουν τον χρόνο προσέλευσης και αποχώρησης ορισμένων υπαλλήλων, διατηρώντας ωστόσο ευελιξία έως 45 λεπτών εντός του καθορισμένου ωραρίου. Εάν ο εργαζόμενος δεν συμπληρώσει τον απαιτούμενο συνολικό αριθμό ωρών εργασίας σε ετήσια βάση, προβλέπεται είτε αφαίρεση άδειας ανάπαυσης είτε αποκοπή αντίστοιχου ποσού από τις απολαβές του.

Παρά τις αλλαγές, το ωράριο εξυπηρέτησης του κοινού παραμένει ενιαίο για όλες τις υπηρεσίες και ισχύει από τις 8:00 π.μ. έως τις 3:00 μ.μ.

Υποχρεωτική καταγραφή ωραρίου

Σε όλες τις υπηρεσίες θα πρέπει να εγκατασταθούν ηλεκτρονικές συσκευές καταγραφής του χρόνου προσέλευσης και αποχώρησης των εργαζομένων, για σκοπούς αποτελεσματικού ελέγχου του ωραρίου και της μειωμένης απασχόλησης.

Όπου υπάρχουν ήδη ηλεκτρονικά συστήματα, οι χειριστές καλούνται να προχωρήσουν στις απαραίτητες προσαρμογές, σύμφωνα με το νέο ευέλικτο ωράριο, καθώς και στις ρυθμίσεις που αφορούν τους υπαλλήλους με μειωμένη απασχόληση.

Καταληκτικά, το ΤΔΔΠ καλεί τους προϊσταμένους των τμημάτων να μεριμνούν για την ορθή εφαρμογή των κανονισμών, ασκώντας έλεγχο και αποτελεσματική επίβλεψη για την τήρηση του θεσμοθετημένου ωραρίου.